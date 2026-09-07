Wallace festeja el día del maestro con dos noches de promos, música y fiesta

Wallace prepara un festejo especial por el Día del Maestro con dos noches consecutivas pensadas para celebrar entre compañeros y amigos, con gastronomía, música en vivo y fiesta.

Durante jueves y viernes, la propuesta incluirá pizza libre y sándwich de bondiola, además de champagne de regalo para acompañar el brindis por una fecha especial.

Las dos jornadas contarán también con shows en vivo y fiesta para continuar la celebración durante toda la noche.

Una propuesta diferente para que docentes y grupos de amigos puedan encontrarse, brindar y celebrar el Día del Maestro con música, comida y el clima festivo de Wallace