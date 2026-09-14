Iban a robar una casa y escaparon por los techos cuando llegó la policía

Un adolescente de 17 y un joven de 19 que el lunes a la madrugada intentaron entrar a robar a una casa fueron aprehendidos por personal policial cuando intentaban escapar por los techos de los inmuebles linderos.

Fue personal del Comando de Patrulla Mar del Plata Norte el que arribó a la zona de Vieytes y Buenos Aires tras un llamado al 911 que alertó sobre un intento de robo: al llegar dieron la voz de alto y los delincuentes saltaron paredones y treparon a los techos para darse a la fuga.

Tras una persecución, los efectivos interceptaron a ambos en el patio de una vivienda ubicada en calle Buenos Aires al 4300: uno de ellos fue encontrado oculto debajo de una parrilla, mientras que el otro se encontraba a pocos metros.

Uno de los aprehendidos tiene 19 años.

Los oficiales secuestraron una red tipo cubre elemento con cuatro ganchos sujetables y en la vivienda donde comenzó el procedimiento encontraron una barreta que habría sido utilizada para intentar violentar el rodado, aunque no se constataron daños en el vehículo ni en su sistema de seguridad.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal Mariana Baqueiro del Fuero de Responsabilidad Penal Juveni dispuso actuaciones por violación de domicilio para ambos.