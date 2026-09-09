Rompió la vidriera y se robó las carteras más caras de un local de Güemes: "Es la tercera vez que pasa"

Los encargados de una peluquería ubicada en Güemes entre Falucho y Gascón denunciaron el tercer robo que padecen en menos de cuatro meses. Esta vez, durante la madrugada un delincuente les rompió la vidriera y sustrajo carteras que tenían expuestas.

"Se llevaron la cartera más cara, que tiene forma de guitarra con parlante y todo", contaron a 0223. También indicaron que el delincuente se llevó otros accesorios de menor valor, pero que lo que más lamentan es cómo quedó el local destrozado.

Lo más preocupante, es que se trata de la tercera vez que sucede un hecho similar en cuatro meses. Este último suceso ocurrió en la madrugada del miércoles y quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

En el video es posible ver cómo el delincuente pasa caminando por la vereda del negocio y se detiene para golpear violentamente la vidriera con una piedra. Una vez agujereado el vidrio, procede a retirar los accesorios en exposición.

Aunque se lo ve encapuchado y con la cara cubierta, el registro muestra claramente cómo el delincuente efectuó el robo, de principio a fin.