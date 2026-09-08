Le quedan cuatro años de condena, se arrancó la pulsera y volvió a la cárcel
Tiene 46 años. Lo atrapó personal de la DDI. Cristian Monzón quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.
Por Redacción 0223
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Un hombre de 46 años sobre el que pesaba un pedido de captura por quitarse la pulsera electrónica e incumplir un régimen de salidas transitorias fue detenido este martes por personal de la DDI en el barrio Caribe.
Integrantes del Gabinete de Homicidios de la DDI interceptaron a Cristian Monzón en inmediaciones de las calles Canadá y Avellaneda e hizo efectiva la orden de captura emitida por el Juez de Ejecución Penal, Juan Galarreta.
En una causa por robo calificado, Monzón recibió una pena única de 21 años y 6 meses de prisión, cuyo vencimiento va a operar el 22 de abril de 2030.
“Usufructuó su Régimen de Salidas Transitorias bajo el control de la dirección de monitoreo electrónico, pero se arrancó la misma y no regresó al complejo”, informaron autoridades policiales.
Una vez cumplidos los recaudos legale, el sujeto fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán para su alojamiento.
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