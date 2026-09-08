Le quedan cuatro años de condena, se arrancó la pulsera y volvió a la cárcel

El hombre recibió una condena de 21 años y 6 meses de prisión por robo calificado.

Un hombre de 46 años sobre el que pesaba un pedido de captura por quitarse la pulsera electrónica e incumplir un régimen de salidas transitorias fue detenido este martes por personal de la DDI en el barrio Caribe.

Integrantes del Gabinete de Homicidios de la DDI interceptaron a Cristian Monzón en inmediaciones de las calles Canadá y Avellaneda e hizo efectiva la orden de captura emitida por el Juez de Ejecución Penal, Juan Galarreta.

El condenado fue capturado este martes en el barrio Caribe.

En una causa por robo calificado, Monzón recibió una pena única de 21 años y 6 meses de prisión, cuyo vencimiento va a operar el 22 de abril de 2030.

“Usufructuó su Régimen de Salidas Transitorias bajo el control de la dirección de monitoreo electrónico, pero se arrancó la misma y no regresó al complejo”, informaron autoridades policiales.

Una vez cumplidos los recaudos legale, el sujeto fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán para su alojamiento.