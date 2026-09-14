Obras en La Rambla: confirman cuándo comenzará la segunda etapa y cuándo estará terminada la primera

La primera etapa de las obras en La Rambla tiene un 90% de avance y estará terminada en diciembre.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó este lunes que en octubre comenzará la segunda y última etapa de las obras de puesta en valor de La Rambla, mientras que la primera etapa del proyecto, que actualmente presenta un avance del 90%, quedará terminada en diciembre y estará lista para la temporada de verano.

El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa en La Plata, en la que repasó el avance de los trabajos que lleva adelante el Ministerio de Infraestructura.

La obra integral de recuperación de La Rambla contempla una inversión cercana a los $25.000 millones.

Según precisó el funcionario, la segunda etapa ya cuenta con el proceso licitatorio adjudicado y comenzará durante octubre. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 180 días, por lo que su finalización está prevista para 2027.

La obra integral de recuperación de La Rambla representa una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos y fue diseñada en dos etapas. La primera se encuentra actualmente en su tramo final y, de acuerdo con lo informado por Bianco, alcanzó un avance físico del 90%.

“Se va a terminar ahora en diciembre de 2026, va a estar lista para esta temporada”, señaló el ministro al referirse a la primera etapa. De esta manera, los trabajos que se encuentran actualmente en ejecución estarán concluidos durante diciembre, con la expectativa de que la renovada Rambla pueda lucir parte de su nueva infraestructura durante el verano 2026/27.

Qué incluyen las obras en La Rambla

El proyecto contempla una refacción y renovación integral de la Rambla y sus espacios comunes, con trabajos de recuperación y restauración de distintos sectores del histórico paseo marplatense.

Entre las tareas previstas se encuentran la recuperación y el recambio de pisos, la restauración de los muros de piedra, escaleras y rampas de accesibilidad, además de la renovación del equipamiento urbano. También se contempla la restauración del bulevar y las recovas, la reparación de los desagües pluviales y cloacales y la renovación integral del sistema de iluminación.

La restauración busca replicar las características de las baldosas originales.

Otro de los puntos del proyecto es la recuperación de los sectores verdes originales y la restitución del cerco que históricamente separaba la Rambla de la playa. A su vez, los trabajos incluyen la restauración de elementos emblemáticos del paseo, entre ellos las esculturas de los lobos marinos, los monolitos ubicados en los extremos y el revestimiento de piedra.