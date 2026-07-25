Piedra por piedra, baldosa por baldosa: así se rescata la histórica Rambla de Mar del Plata

Las obras de restauración avanzan sobre la Plazoleta Almirante Brown, uno de los sectores centrales de la Rambla de Mar del Plata.

En el corazón del conjunto urbano más fotografiado de la costa argentina, el sonido del mar convive por estos días con el trabajo de las cuadrillas. Las obras de puesta en valor de la Rambla Bristol, en el complejo del Casino y el Hotel Provincial, atraviesan una fase decisiva, concentrando la actividad en el eje que articula a ambos edificios gemelos: la Plazoleta Almirante Brown. Mientras tanto, la Provincia ya avanza con la licitación de la segunda etapa del proyecto integral: recibió cuatro ofertas que actualmente se encuentran en proceso de evaluación para definir la adjudicación de los trabajos restantes.

El plan de obras, diseñado para devolverle el esplendor a la estructura sin alterar su ADN arquitectónico, dejó atrás la intervención sobre la vereda del Bulevar Marítimo (avenida Patricio Peralta Ramos) y se metió de lleno en el epicentro del predio. La obra fue adjudicada con un plazo de ejecución original de 180 días, un cronograma que ya se encuentra superado, aunque los trabajos continúan con el objetivo de completar la recuperación del emblemático paseo.

La intervención busca recuperar el valor patrimonial del emblemático paseo respetando el diseño original proyectado por Alejandro Bustillo.

Un trabajo de relojería patrimonial

Tratándose de un Monumento Histórico Nacional, la intervención no es una remodelación común. No hay lugar para la improvisación ni para materiales modernos que rompan la estética original proyectada por el arquitecto Alejandro Bustillo e inaugurada en la década de 1940.

El aspecto más complejo de la obra actual se desarrolla en los caminos de piedra y la escalinata principal de la plazoleta. El procedimiento exige una precisión artesanal: cada baldosón y cada peldaño fue retirado, limpiado y numerado individualmente para garantizar que regrese exactamente a su posición original tras la adecuación de la base.

Cada piedra y cada baldosa son retiradas, restauradas y recolocadas para preservar la identidad histórica del Monumento Histórico Nacional.

En los sectores donde el deterioro era irreversible, las baldosas graníticas fueron reemplazadas por piezas fabricadas especialmente con la misma composición, tonalidad y textura que las originales, respetando los criterios de conservación patrimonial. Su elaboración fue una de las grandes dificultades que debía afrontar la contratista, resolviendo a través de una empresa cordobesa, la única con condiciones para replicarlas.

El proyecto integral en este sector central incluye además:

La recuperación del mobiliario urbano y de la iluminación histórica, con la restauración integral de las farolas características del paseo.

La puesta en valor del monumento al Almirante Guillermo Brown, mediante tareas de limpieza, consolidación y restauración.

El sector sobre la vereda del Casino Provincial está concluido.

La segunda etapa ya está en marcha

En paralelo al avance de la primera intervención, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense ya puso en marcha la licitación correspondiente a la segunda y última etapa de la obra integral.

El proceso despertó interés del sector de la construcción y cuatro empresas presentaron ofertas económicas, que actualmente son analizadas por la comisión evaluadora antes de la adjudicación.

Esta etapa abarca la restauración del frente marítimo de la Rambla, incluyendo las recovas, los solados, escalinatas, barandas y sectores de permanencia con vista al mar. También contempla la renovación del equipamiento urbano, la iluminación y trabajos de conservación sobre distintos elementos patrimoniales, completando así la recuperación integral del paseo.

Las baldosas son réplicas de las originales y fueron fabricadas en Córdoba.

Rumbo al mar

La concentración de tareas en la Plazoleta Almirante Brown apunta a rehabilitar uno de los espacios más transitados del complejo antes de la próxima temporada estival.

Una vez finalizada esta etapa, las obras se trasladarán definitivamente hacia el sector costero, donde se ejecutará la intervención prevista en la segunda licitación para completar la restauración de uno de los patrimonios urbanos más emblemáticos de Mar del Plata, preservando el diseño original que convirtió a la Rambla en una de las postales más reconocidas del país.