Compras de súper con tarjeta y préstamos "gota a gota": advierten por el endeudamiento de las familias marplatenses

Manifestaron que cuando los vecinos llegan a la Defensoría por problemas de deudas, "ya están en problemas y en una situación muy angustiante".

Desde la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon advirtieron por la suba del endeudameinto de las familias marplatenses, que comenzaron a abonar "cuestiones alimentarias" con tarjeta y a tomar "créditos gota a gota", que son "absolutamente ilegales".

Según graficó el titular del organismo, Marcelo Lacedonia, "las consultas por los canales de atención" del organismo funcionan como "reflejo de lo que sucede habitualmente en las familias", que además de los "indicadores en materia de salud" como una de las preocupaciones frecuentes, se encuentran atravesadas por "el endeudamiento".

Sin embargo, aclaró en diálogo con La Rosca que cuando los vecinos se acercan a la Defensoría "ya están en problemas y en una situación muy angustiante", por lo que "la ayuda a veces es realmente difícil", y remarcó que "lo ideal sería que la gente consultara previo a tomar un crédito o un préstamo personal".

Advierten que los jóvenes solicitan préstamos en billeteras virtuales.

"Además, muchas veces los distintos miembros de la familia están endeudados. No es una cuestión que atraviesa solo a los jefes de familia, sino también a chicos que recién empezarían su vida financiera", expresó el referente del espacio, que advirtió por "la facilidad de acceder a billeteras virtuales y sus préstamos tentadores", al igual que acerca de "las apuestas online".

Por otro lado, como conocedor de los reclamos y consultas de la ciudadanía, sostuvo que en realidad "la gente no se volvió irresponsable de la noche a la mañana", sino que comenzó a recurir a "una herramienta de financiación que antes era para grandes gastos, como electrodomésticos", para pagar "cuestiones alimentarias y servicios".

Las familias empezaron a comprar en el supermercado con tarjetas de crédito, en vez de destinar ese gasto a electrodomésticos.

En esa línea, el abogado recomendó en casos de deudas "tratar de refinanciar con la entidad que uno es cliente, en vez de recaer en la billetera virtual que, si bien son legales, tienen un financiamiento realmente mucho más caro", al mismo tiempo que añadió: "También la gente acude al crédito denominado gota a gota, que es absolutamente ilegal y ya la Justicia Federal ha investigado casos en la ciudad".

De acuerdo a su explicación, esta modalidad son "microcréditos que se cobran a diario o semanalmente en efectivo, sin requisitos, pero que hacen caer a emprendedores en la tentación para salir de un problema y se meten en uno más grave".

Finalmente, el defensor del pueblo señaló que son "cuestiones de educación financiera que lamentablemente no existe en nuestra sociedad y nos permitiría meter menos la pata", y lamentó que "no pagar una cuota o un servicio te mete luego en un registro de moroso que en un futuro te impedirá acceder a un crédito de manera legal".