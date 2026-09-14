Atrapan a tres acusados de cometer violento robo en un paraje rural

El avance de una investigación a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) permitió detener a tres acusados de asaltar a una familia en el interior de su casa en el paraje Santa Irene a fines de agosto y secuestrar elementos de interés para la causa.

Uno de los procedimientos.

La noche del pasado 27 de agosto personal del Destacamento Las Flores entrevistó a un hombre de 84 años y una mujer de 53 en su vivienda del paraje Santa Irene que denunciaron el ingreso de cuatro delincuentes armados que vestían ropas oscuras y tenían el rostro cubierto que los tiraron al piso y redujeron.

La banda sustrajo una camioneta BAIC que apareció incendiada y abandonada horas después, garrafas, herramientas y ruedas de bicicletas mountain bike.

Intervino personal de la DDI.

A partir de análisis telefónicos, relevamiento vecinal, de cámaras públicas y privadas y testimonios de relevancia, personal de la Sub DDI de Miramar logró identificar a tres sujetos como integrantes del grupo por lo que el fiscal Ramiro Anchou solicitó órdenes de allanamiento para las viviendas ubicadas en calle 80 y 1bis; 1bis entre88 y 96; y calle 80 al 1300 de Miramar.

Durante las medidas detuvieron a los tres sospechosos y secuestraron una garrafa, tres pares de guantes, prendas de vestir, unos binoculares, cinco celulares, un cuadrante de reloj, municiones, documentación, tarjetas de débito, herramientas, una réplica de pistola, dos Handy y 4 tarjetas de memoria de cámaras de seguridad.

Elementos secuestrados.

“Muchos de los elementos corresponden a las sustraídas a las víctimas y otros resultan ser las prendas utilizadas al momento del hecho y el resto para ser exhibidas a efectos de determinar más víctimas”, señalaron autoridades policiales.

Una vez cumplimentados los recaudos legales los aprehendidos fueron trasladados a Unidad Penal N°44 de Batán para su alojamiento hasta que presten declaración en Tribunales.