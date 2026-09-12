Andaba en un auto robado que se usó para cometer una entradera

Se secuestró el Citroën C3 Aircross y su llave que registraba un pedido de secuestro activo por robo agravado

Un hombre de 35 años que circulaba a bordo de un auto con pedido de secuestro activo por robo agravado y que era investigado por su participación en una entradera fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

comisaria tercera

Gutenberg y Valentini

Citroën C3

Aircross

color bordó

calle Ayolas al 5100

cuatro hombres habrían reducido a los moradores, entre ellos un hombre de 89 años.

Fue personal de laque hacía una recorrida preventiva que observó en inmediaciones deun rodadode, cuyo dominio colocado no coincidía con el registrado en sus cristales: el mismo había sido señalado en el marco de una investigación por un hecho ocurrido en una vivienda de, donde





Tras realizar el seguimiento del vehículo, el rodado se detuvo en inmediaciones de William Morris al 5700. Allí descendió un hombre que, al advertir la presencia policial y recibir la voz de alto, ingresó rápidamente a una vivienda, pero fue aprehendido.

Durante el procedimiento se secuestró el Citroën C3 Aircross y su llave que registraba un pedido de secuestro activo por robo agravado, con fecha de alta del 31 de agosto, solicitado por la comisaría tercera en el marco de una investigación de la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano.

“Asimismo, se constató que las chapas patentes colocadas en el rodado habían sido denunciadas como sustraídas en jurisdicción de la comisaría novena hace diez días”, señalaron autoridades policiales.

Flagrancia Mariana Baqueiro

aprehendido por el delito de encubrimiento y fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán

Mariano Moyano

prendas de vestir que serían de interés para la investigación del hecho ocurrido en calle Ayolas,

Por disposición de la fiscal de, el imputado quedó, quedando a disposición de la Justicia. Por su parte el fiscal, dispuso el secuestro deademás de distintas medidas probatorias.