Andaba en un auto robado que se usó para cometer una entradera
Tiene 35 años y lo atraparon cuando quiso esconderse en una casa. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 35 años que circulaba a bordo de un auto con pedido de secuestro activo por robo agravado y que era investigado por su participación en una entradera fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Fue personal de la comisaria tercera que hacía una recorrida preventiva que observó en inmediaciones de Gutenberg y Valentini un rodado Citroën C3 Aircross de color bordó, cuyo dominio colocado no coincidía con el registrado en sus cristales: el mismo había sido señalado en el marco de una investigación por un hecho ocurrido en una vivienda de calle Ayolas al 5100, donde cuatro hombres habrían reducido a los moradores, entre ellos un hombre de 89 años.
Tras realizar el seguimiento del vehículo, el rodado se detuvo en inmediaciones de William Morris al 5700. Allí descendió un hombre que, al advertir la presencia policial y recibir la voz de alto, ingresó rápidamente a una vivienda, pero fue aprehendido.
Durante el procedimiento se secuestró el Citroën C3 Aircross y su llave que registraba un pedido de secuestro activo por robo agravado, con fecha de alta del 31 de agosto, solicitado por la comisaría tercera en el marco de una investigación de la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano.
“Asimismo, se constató que las chapas patentes colocadas en el rodado habían sido denunciadas como sustraídas en jurisdicción de la comisaría novena hace diez días”, señalaron autoridades policiales.
Por disposición de la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro, el imputado quedó aprehendido por el delito de encubrimiento y fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, quedando a disposición de la Justicia. Por su parte el fiscal Mariano Moyano, dispuso el secuestro de prendas de vestir que serían de interés para la investigación del hecho ocurrido en calle Ayolas, además de distintas medidas probatorias.
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