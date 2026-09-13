El adolescente detenido por la entradera en San Carlos declaró y seguirá detenido

La violenta entradera se registró el pasado 24 de agosto en la calle Vieytes al 400.

El adolescente de 16 años que fue detenido el sábado en el marco de la investigación por la entradera en el barrio San Carlos el pasado 24 de agosto declaró ante la fiscal Mariana Baqueiro y seguirá alojado en el Centro Cerrado de Batán mientras avanza la investigación.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el joven dio una versión exculpatoria de los hechos y que ahora deberán evacuarse las citas correspondientes. En la investigación por el violento robo permanece detenido con prisión preventiva otro menor de la misma edad que fue interceptado cuando escapaba a bordo de la camioneta sustraída a la familia.

Mientras que a la mujer la mantuvieron encerrada en la cocina, al hombre lo redujeron y golpearon con un palo de hockey.

Con la información reunida, los investigadores solicitaron tres órdenes de allanamiento para distintos domicilios de Mar del Plata: uno ubicado en Heguilor entre las calles 5 y 7, otro en Génova al 8600 y un tercero en Heguilor entre 7 y 9. Tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de la DDI llevó adelante las medidas correspondientes.

En el marco de la misma investigación, hace nueve días recuperaron la libertad los hermanos Alan Daniel Ordóñez y Josue Aldair Ordóñez, quienes fueron acusados del hecho inicialmente como coautores del robo.

Los hermanos Ordóñez fueron liberados luego de que los ubicaran trabajando en un hotel y en una obra al momento del hecho.

El episodio ocurrió alrededor de las 10 de la mañana de aquel día, cuando un hombre de 33 años ingresaba al garaje de su vivienda en Vieytes al 400. En ese momento fue sorprendido por tres sujetos encapuchados y con guantes, que lo redujeron y posteriormente ingresaron a la casa.

Los delincuentes escaparon del lugar a bordo de una Volkswagen Amarok gris de la víctima. El hombre y su pareja, de 34 años, resultaron ilesos y en un primer momento ninguno pudo reconocer a los delincuentes.