Cayó el menor de 16 años acusado de la entradera de San Carlos: estaba en la casa de sus padres

Un adolescente de 16 años fue detenido este sábado en el marco de la investigación por una entradera en el barrio San Carlos el pasado 24 de agosto. El joven está acusado de haber participado junto a otros dos delincuentes del robo de una camioneta y de haber amenazado a una de las víctimas con un palo de hockey.

Ocurrió alrededor de las 10 de la mañana de aquel día, cuando un hombre de 33 años ingresaba al garaje de su vivienda en Vieytes al 400. En ese momento fue sorprendido por tres hombres encapuchados y con guantes, que lo redujeron y posteriormente ingresaron a la casa.

Los delincuentes escaparon del lugar a bordo de una Volkswagen Amarok gris de la víctima. El hombre y su pareja, de 34 años, resultaron ilesos y en un primer momento ninguno de los dos pudo reconocer a los delincuentes.

La investigación y los allanamientos

A partir de la denuncia, intervino el Gabinete de Menores de la DDI Mar del Plata, que inició tareas inmediatamente para identificar a los integrantes de la banda. Fue así que realizaron intervenciones telefónicas a seis personas vinculadas con los sospechosos.

Con la información, los investigadores solicitaron tres órdenes de allanamiento para distintos domicilios de Mar del Plata. Uno ubicado en Heguilor entre las calles 5 y 7, otro en Génova al 8600 y un tercero en Heguilor entre 7 y 9.

Durante el operativo realizado este sábado, los efectivos lograron localizar al adolescente de 16 años en el primero de los tres domicilios, que era la vivienda de sus padres.

"No llorés, má", se lo escucha decir al menor en el momento de la detención.

Según informó la Policía, al momento del ingreso de los efectivos el joven se encontraba durmiendo en su habitación e intentó escapar por una ventana. La vivienda había sido rodeada por lo cual el adolescente no pudo escapar y fue reducido rápidamente.

Quedó detenido y fue trasladado al Centro de Recepción (CEA). La causa está a cargo de la UFRPJ N°1, bajo la intervención de la fiscal Mariana Baqueiro.