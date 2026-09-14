Inquietud por “El Niño”: municipios coordinan acciones sobre la cuenca del río Salado

Funcionarios del gobierno bonaerense en la reunión por el futuro de la cuenca del río Salado.

El futuro de la cuenca del río Salado fue escenario de una reunión entre autoridades de la provincia de Buenos Aires y municipios para coordinar acciones de prevención ante posibles excedentes hídricos vinculados a los eventos climáticos previstos con la llegada del fenómeno de El Niño. El encuentro se desarrolló en el partido de Roque Pérez y reunió a intendentes y funcionarios provinciales y municipales.

La jornada contó con la participación del subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y del presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna, en el marco de la reunión de las subregiones B1, B2 y B3 de la cuenca hídrica del río Salado.

El objetivo central fue presentar las políticas provinciales de anticipación y preparación frente a los escenarios climáticos previstos y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado para prevenir y responder ante eventuales situaciones de excedentes de agua.

El río Salado es una cuenca hidrográfica clave para la Argentina.

Regularización de obras hidráulicas

Durante el encuentro también se presentó el Programa de Regularización de Obras Hidráulicas para Municipios, una iniciativa orientada a avanzar en la regularización de infraestructura hidráulica existente que cumple un rol beneficioso para el escurrimiento y el manejo de los excedentes hídricos.

El programa apunta a convalidar aquellas obras que, de acuerdo con lo comprobado, realizan un aporte positivo a la gestión integral de las cuencas.

La reunión estuvo encabezada por el intendente de Navarro y presidente de

la Subregión B1, Facundo Diz; el intendente interino de Chascomús, Leandro Bordalecou, municipio que preside la Subregión B2; y el intendente de Bolívar, Eduardo Bucca, titular de la Subregión B3.

Además, el director Provincial de Hidráulica, Flavio Seiano, presentó el estado de avance de los tramos IV y V de la obra de la cuenca del río Salado.

El encuentro tuvo como anfitrión al intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini. También participaron María José Gentile, intendenta de 9 de Julio; Ramón José Capra, intendente de General Alvear; Osvaldo Dinápoli, intendente de General Belgrano; Ignacio Pugnaloni, intendente de Hipólito Yrigoyen; Fabián Blanstein, intendente de Las Flores; José Matildo Castro, intendente de Monte; José Luis Salomón, intendente de Saladillo; Juan Luis Mancini, intendente de Suipacha; y Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy, además de otros funcionarios provinciales y municipales.

En provincia de Buenos Aires son 89 los comités conformados para las cuencas hidrográficas.

Comités de cuenca en 89 municipios

La actividad forma parte de una serie de reuniones de los comités de cuenca con autoridades municipales y mesas técnicas que se encuentran en funcionamiento en 89 comunas bonaerenses.

Entre los organismos reactivados se encuentran los comités de cuenca del Río Salado, correspondientes a las subregiones A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 y C; el Comité de Cuenca del Río Arrecifes; el Comité de Cuenca Sauce Grande; y el Comité de Cuencas Tuyú Mar y Campo.

En tanto, está previsto que el jueves 10 de septiembre de 2026 comiencen a funcionar el Comité de Cuencas del Río Areco y el Comité de Cuencas Arroyo de la Cruz.

La articulación entre la Provincia de Buenos Aires y los municipios apunta así a fortalecer las políticas de prevención, planificación y respuesta ante eventos hídricos, con acciones coordinadas que contemplen tanto las particularidades de cada territorio como el funcionamiento integral de las distintas cuencas.