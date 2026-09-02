"Puede pasar de fuerte a muy fuerte": preocupación en el Gobierno bonaerense por el impacto de El Niño

El ministro Rodríguez le reclamó a Nación por los fondos Hídrico y Vial.

Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial advirtieron que el fenómeno de "El Niño" podría intensificarse durante los próximos meses y generar un escenario de mayores precipitaciones y temperaturas promedio en buena parte del territorio bonaerense.

Así se desprende del testimonio del ministro Javier Rodríguez, quien aseguró en diálogo con Extra que el Gobierno ya trabaja en medidas preventivas ante la posibilidad de que el evento pase de una intensidad “fuerte” a “muy fuerte”.

Conforme al funcionario, las principales zonas bajo atención son el centro y centro-norte bonaerense, además de las áreas vinculadas con la costa fluvial y las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, donde el incremento de las lluvias podría generar complicaciones.

Advierten por un posible “súperniño” y anticipan más lluvias en la Provincia.

Dentro de las tareas que se llevan adelante para reducir su impacto, mencionó la limpieza de desagües, la mejora de caminos rurales, la reparación de alcantarillas y recomendaciones a los productores.

Pero a su vez, Rodríguez reclamó asistencia por parte del Gobierno nacional. “Nosotros tenemos diálogo. Lo que no tenemos son respuestas”, denunció al ser consultado sobre el vínculo con el Ejecutivo.

En esa línea, ironizó acerca de la situación y comparó el intercambio con una entrevista laboral: “Es como las entrevistas de trabajo, queda en un ‘Ya te llamaremos’”.

Buscan disminuir el impacto de "El Niño" en territorio bonaerense.

Además, el ministro se refirió a los fondos que la Provincia le reclama a Nación y mencionó al Hídrico y al Vial. Según el titular de Desarrollo Agrario, el primero representa más de 290 mil millones de pesos recaudados mediante el impuesto a los combustibles que deberían destinarse a obras de infraestructura para prevenir inundaciones, mientras que la recaudación del segundo ya supera el billón de pesos.

“Son recursos que el Gobierno nacional, sin ninguna duda, está desviando de un fin específico y que han sido recaudados con un objetivo específico”, sostuvo.

En última instancia, el funcionario bonaerense recordó que la Provincia de Buenos Aires mantiene siete causas ante la Corte Suprema vinculadas con recursos que reclama al Estado y estimó que la deuda acumulada supera los 24 billones de pesos. “Esto no es una afectación a un gobierno en particular, sino una afectación al conjunto de los bonaerenses”, sentenció.