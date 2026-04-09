Así marchan las estratégicas obras en la cuenca del río Salado

La construcción de un puente ferroviario y otro carretero en la zona de Roque Pérez.

El titular del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, recorrió junto al intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, la construcción de dos nuevos puentes que se realizan en el marco del plan maestro integral de la cuenca del río Salado retomado por la administración de Axel Kicillof en el inicio de este 2026 con la realización de diversas licitaciones tras el abandono del proyecto por parte de la administración de La Libertad Avanza.

La actual obra en desarrollo en Roque Pérez consiste en la construcción de dos nuevos puentes —uno ferroviario y otro carretero— sobre el río Salado, en el marco de las intervenciones de dragado y ampliación del cauce que la provincia de Buenos Aires viene ejecutando en distintos tramos.

Al respecto, Katopodis expresó la importancia de la obra: “Es clave para el desarrollo agropecuario, para recuperar suelo productivo y que los productores puedan estar aliviados frente a un cambio climático cada vez más fuerte. Infraestructura hidráulica que la provincia viene ejecutando de manera ininterrumpida”, aseguró el ministro en esa línea.

De inmediato el ministro criticó a la gestión de Javier Milei, que recibe cuestionamientos desde hace largo tiempo -tanto de intendentes como de numerosas federaciones agrícolas y ganaderas-: “Necesitamos que Caputo deje de timbear la plata que debería invertirse en estas obras y que el plan maestro del río Salado se reinicie también en su etapa IV, que hoy está a cargo del gobierno nacional”.

Katopodis a su paso por Roque Pérez, donde de construyen dos grandes puentes.

Las obras de los nuevos puentes

El proyecto reemplaza estructuras existentes y eleva tanto la vía como el camino para evitar que queden anegados durante crecidas. Se tratan de puentes de aproximadamente 242 metros de longitud cada uno, apoyados sobre pilotes profundos, que permite mejorar el escurrimiento del agua sin generar obstrucciones. Los nuevos puentes acompañan la reconfiguración del perfil del río, elevando también sus accesos mediante terraplenes para adaptarse a las nuevas condiciones hidráulicas.

El puente ferroviario se construye en el mismo emplazamiento, sobre las vías del ferrocarril General Roca, entre las estaciones Salvador María y Roque Pérez. En tanto, el puente carretero reemplaza al puente existente de madera, manteniendo su ubicación y conectando las localidades de Salvador María y Roque Pérez a través de los caminos 091-01 y 062-02.

La obra permitirá mejorar la conectividad entre Roque Pérez y Lobos, facilitando la circulación de vehículos y maquinaria agrícola (que actualmente cruza por el Puente 205) y optimizando el cruce del río para la actividad productiva local. Asimismo, la ampliación del puente es indispensable para que la obra de Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV - Etapa I B - Lotes 1, 2, 3 y 4 entre en pleno funcionamiento, ya que, sin dicha ampliación, la capacidad de escurrimiento se ve reducida en ese punto.

El mapa con las obras planificadas sobre una cuenca hidrográfica fundamental para la provincia de Buenos Aires.

Sobre el plan maestro en la cuencia del río Salado

El plan maestro integral de la cuenca del río Salado se trata de la obra hidráulica más emblemática de la provincia, ya que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, que abarca a 59 municipios y alcanzando a una población de más de 1,5 millones de habitantes.

Actualmente, la provincia lleva adelante la licitación para las obras de las etapas 1 y 2 del tramo V que se realizarán a partir de un financiamiento mixto, a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) y del Tesoro Provincial.