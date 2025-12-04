13 intendentes bonaerenses insisten por la reactivación de las obras en la cuenca del río Salado

La reunión del comité que trata los asuntos de la cuenca del río Salado con autoridades municipales y provinciales.

Jefes comunales de la provincia de Buenos Aires y autoridades del gobierno de Axel Kicillof se reunieron en el marco del comité que trata los asuntos vinculados a la cuenca hídrica del río Salado, un curso de agua trascendental para la producción argentina y la vida de miles de bonaerenses. Durante el encuentro realizado en la ciudad de Navarro, fueron trece los intendentes que volvieron a reclamar al gobierno de Javier Milei por las obras en la zona.

De la reunión participaron el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna; el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano; el director vocal de la Autoridad del Agua, Máximo Lanzetta; y Jonatan Sánchez Sosa, director provincial de Logística, Infraestructura en Conectividad y Trabajo Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario, entre otros funcionarios.

Los mandatarios comunales volvieron a plantear la situación crítica de la cuenca del río y firmaron una nota dirigida al gobierno nacional para solicitar la reactivación de la obra del tramo IV, etapa II, paralizada desde diciembre de 2023.

Como parte de la agenda de trabajo, los municipios firmaron con la Autoridad del Agua un convenio de articulación para la detección de obras hidráulicas no autorizadas.

El panel de exposición reunido para tratar la problemática del río Salado.

Elección de nuevas autoridades del comité por la cuenta del río Salado

En la subregión B1, se eligió al intendente de Navarro, Facundo Diz, como presidente, y al jefe comunal de Chascomús, Javier Gastón, al frente de la subregión B2, acompañado por el intendente de Lezama, Arnaldo Harispe, como secretario de actas; el de Pila, Sebastián Walker como secretario administrativo y el de General Belgrano, Osvaldo Mario Dinápoli, como tesorero.

También participaron los intendentes de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de Bragado, Sergio Barenghi; de General Las Heras, Javier Osuna; de Suipacha, Juan Luis Mancini; y el intendente interino de Chivilcoy, Eduardo De Lillo.