Aldosivi participó de la cena benéfica de Hospice Mar del Plata

Aldosivi, como institución, participó una vez más de la Cena Benéfica de Hospice Mar del Plata. En esta oportunidad, el club realizó una importante donación: por iniciativa de su presidente, Hernán Tillous, y de la Comisión Directiva, se entregó la camiseta utilizada por Joaquín Pombo en el partido frente a River por la Copa Argentina, encuentro en el que el Tiburón se impuso por 3-1 y eliminó al Millonario.

La institucion estuvo representada por Mariana Buono integrante de la comision directiva del "tiburon" que fue quien llevo la camiseta de Aldosivi.

alLa cena tuvo como objetivo principal “sostener” el proyecto de la Casa Hospice de Mar del Plata, recientemente inaugurada y ubicada en la manzana de la Iglesia San Carlos, cuyo funcionamiento requiere un importante esfuerzo económico.

Hospice es un movimiento de alcance mundial y una organización no gubernamental que brinda cuidado humanizado al final de la vida. Ofrece acompañamiento y cuidados paliativos a personas que más lo necesitan, especialmente a quienes no cuentan con recursos y tienen una situación de claudicación socioeconómica. Médicos, profesionales, enfermeros y voluntarios trabajan en conjunto para acompañarlas y brindarles contención durante los últimos días de su vida.

La Casa Hospice representa, así, un espacio de enorme valor humano para nuestra ciudad. Por eso, invitamos a todos a conocer el proyecto, acompañarlo y colaborar para “sostener” esta maravillosa obra en el día a día.



