Se saco la mufa: Aldosivi y un triunfo tan necesario como merecido

Vombergar es la carta de gol y uno de los que alimenta la ilusión del "tiburón". (Fotos: Prensa Aldosivi)

Un debut inmejorable de Javier Sanguinetti. Una actuación indiscutible de Aldosivi para terminar con los 23 partidos sin triunfo en la Liga Profesional y descontarle dos puntos a Riestra en la pelea de abajo. El “tiburón” venció con justicia y autoridad a Banfield por 3 a 1 y festejó en el Minella.

Probablemente haya sido lo mejor de Aldosivi en el campeonato. Y podríamos sumar también lo hecho en el Clausura. Lo único que puede superarlo fue el choque ante River por Copa Argentina, donde le dio un golpe de KO del que Coudet nunca se recuperó.

En el debut de Sanguinetti, Aldosivi lo jugó como una final, salió como una tromba y se lo llevó por delante a Banfield, convirtiendo en figura al “Ruso” Rodríguez. La gente que le dio un gran marco al Minella no podía creer la cantidad de chances desperdiciadas, y mucho menos cuando la visita en un par de ataques, estuvo cerca de desnivelar.

Pero cuando entró una, se soltó más el local. Necesito una ayuda, porque el centro pasado de Anso fue bajado al medio y Malanca en su desesperación por sacarla, la metió en su propio arco. El festejo y desahogo de haber destrabado el partido, lo ayudó al “tiburón que mantuvo la intensidad y dibujó una buena jugada colectiva para que Andres Vombergar ponga la cabeza y selle el 2 a 0.

El objetivo para el complemento era no sufrir. Sin embargo, un penal rápido para Banfield que Hernández canjeó por gol, despertó los fantasmas. Que no se llegaron a levantar, porque los volvió a aplacar Vombergar, con un notable cabezazo que sentenció la historia.

Banfield quiso pero no tuvo argumentos. Aldosivi cuidó como oro la victoria y se quedó con tres puntos claves, para cortar esa maldita racha de 23 sin ganar, descontarle dos puntos a Riestra y, por supuesto, para seguir soñando con la permanencia.