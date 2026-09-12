Emmanuel Mammana encendió todas las alarmas en Vélez: fue operado y quedó en terapia intensiva

El defensor sufrió múltiples fracturas de costillas y un neumotórax tras un durísimo choque con Tomás Marchiori durante el partido ante Newell’s.

Vélez no solo se llevó de Rosario la frustración por el empate agónico ante Newell’s. El equipo dirigido por Guillermo tuvo además un enorme motivo de preocupación por la grave lesión que sufrió Emmanuel Mammana durante el segundo tiempo del encuentro. El defensor debió abandonar el campo luego de un fuerte impacto en el pecho y fue trasladado inmediatamente a un centro médico para realizarse los estudios correspondientes.

El episodio ocurrió a los 10 minutos de la segunda mitad, cuando Mammana y Tomás Marchiori fueron a disputar una pelota dentro del área. Mientras el arquero intentaba despejar el centro, terminó impactando de lleno contra su compañero. El defensor quedó tendido sobre el césped, visiblemente dolorido, y recibió atención médica antes de ser reemplazado por Lisandro Magallán.

Los estudios realizados posteriormente confirmaron la gravedad de la lesión. Según informó oficialmente Vélez, Mammana sufrió un traumatismo de hemitórax derecho que provocó la fractura de múltiples costillas y un neumotórax. Como consecuencia del cuadro, el futbolista debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde le colocaron un tubo de avenamiento pleural.

Tras la intervención, el club comunicó que el defensor se encontraba estable y permanecía internado en Cuidados Intensivos por precaución. La institución señaló que se esperaba una evolución clínica satisfactoria y que se evaluaría posteriormente la necesidad de avanzar con una eventual resolución quirúrgica de las fracturas costales.

La situación generó máxima preocupación dentro del plantel de Vélez, especialmente por la contundencia del golpe y la imagen de Mammana tendido sobre el campo de juego. El cuerpo médico actuó rápidamente y el defensor fue trasladado para recibir atención especializada, mientras sus compañeros continuaron el partido ante Newell’s con la incertidumbre por su estado de salud.

Ahora, Vélez deberá esperar la evolución de Emmanuel Mammana antes de conocer los próximos pasos de su recuperación. Más allá del resultado conseguido en Rosario, toda la atención del Fortín quedó puesta en el defensor, que continuará bajo observación médica luego de una lesión que encendió todas las alarmas.