Tevez hará su despedida en La Bombonera y sueña con juntar a Messi y Cristiano Ronaldo

Este viernes surgió una noticia muy destacada: Carlos Tevez hará su partido despedida en La Bombonera. Después de más de 5 años desde su retiro, el "Apache" finalmente tendrá su homenaje en la cancha de Boca, el club de sus amores. En ese sentido, estará plagado de figuras mundiales y serán invitados Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Cabe recordar que, si bien se retiró en 2021, recién lo confirmó a mediados de 2022 durante una entrevista con Alejandro Fantino. Allí, el Apache reconoció que “había perdido a mi fan número uno”, en alusión al fallecimiento de su padre, que significó un antes y un después en su vida. Tras sumar varias experiencias como entrenador, ahora sí le dirá adiós a los botines.

Lo cierto es que, según informó Marcelo Palacios, Tevez tendrá su partido despedida en diciembre. Con el claro objetivo de cerrar su etapa como futbolista, el exdelantero lo hará en La Bombonera antes de fin de año. De esta manera, el delantero recibirá un emocionante homenaje sobre el campo de juego de la cancha de Boca.

Vale resaltar que es considerado el último ídolo de Boca, ya que fue el futbolista más reciente en convertirse en leyenda en la gloriosa historia del "Xeneize" y luego ningún otro pudo conseguirlo. Además, salió campeón en sus tres etapas, sin tener en cuenta que realizó las divisiones inferiores, debutó como profesional y también colgó los botines con la azul y oro.

Un dato importante a tener en cuenta es que invitará a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Además de compartir vestuario y formar duplas letales, con el portugués en Manchester United y con el astro en la Selección Argentina, es muy amigo de ambos cracks. Por ese motivo, se espera que estén en La Bombonera para asistir al partido homenaje de Tevez.



