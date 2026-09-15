Preparate: Los Bonys llegan a Mar del Plata con una noche de guaracha XXL en BrewHouse

La guaracha santiagueña llega a Mar del Plata este viernes de la mano de la banda líder en el género por excelencia: Los Bonys se presentarán en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto, ubicado en Diagonal Garibaldi 4830, para protagonizar una Noche de Guaracha XXL junto a Marea Guarachera, La Pasión y Simplemente Mía.

Con cuatro bandas en vivo y una programación que se extenderá hasta la madrugada, la propuesta invita a disfrutar de una noche de música y baile. Las puertas abrirán a las 20:00, y las presentaciones se desarrollarán con horarios puntuales.

La apertura de las puertas está prevista para las 20

El atractivo central será el formato extendido de Los Bonys: dos horas de música en vivo repartidas en dos actuaciones de una hora. La primera tendrá lugar de 23:00 a 00:00, mientras que la segunda será de 02:00 a 03:00, para volver a encender la pista durante la madrugada.

La jornada comenzará con La Pasión, de 21:00 a 21:30, seguida por Simplemente Mía, de 22:00 a 22:30. Entre las dos presentaciones de Los Bonys, Marea Guarachera tomará el escenario de 00:30 a 01:30, completando una grilla íntegramente dedicada a la guaracha. El cierre está previsto para las 04:00.

Los Bonys serán la gran figura de la velada

Desde Santiago del Estero hasta Mar del Plata, Los Bonys serán protagonistas de una fecha que apuesta por más música en vivo: cuatro bandas, una misma pista y una noche XXL.

La apertura está prevista para las 20 y las entradas se encuentran en venta por sistema Cultutickets