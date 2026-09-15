Cúando, dónde y contra quién será la última función de Lionel Messi con la camiseta argentina

La última vez de Leo será en el Monumental.Fin de una era.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmó que Lionel Messi tendrá la despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental.

​​​​Cuando parecía que la carta de retiro de la selección iba a ser lo último, habrá un momento más. Leo se volverá a poner la camiseta albiceleste para salir a la cancha y decir adiós a las más de 80 mil personas que explotarán el Monumental sólo para verlo a él.

En la lista de convocados que saco Scaloni confirma la presencia del astro argentino para los amistosos de la fecha FIFA.​​​​​​

"Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo para que pueda tener la despedida que se merece, al emblema, al capitán, Lionel Andrés Messi, el día 6 de octubre ", afirmó Tapia en un vídeo. El partido en el que Leo dirá adiós se jugará ese día en el estadio Monumental ante Benín, y estarán los campeones del mundo.

​​​​​​Que sea en ese encuentro, tiene un por qué. En los dos primeros amistosos de la fecha FIFA, por una sanción, sólo estará habilitado el 50% del aforo. El 6 de octubre, el Monumental estará a pleno para el adiós de su héroe.