Messi se despide de la Selección en la cancha: la lista de Scaloni para la fecha FIFA

En la final lloró él, ahora lloraremos nosotros. Última función de Messi en la Selección.

Luego de lo que fue la participación en el Mundial 2026, la Selección Argentina pone primera desde aquella final perdida ante España. Más allá de tratarse de una fecha FIFA más extensa, que durará desde el 20 de septiembre hasta el 6 de octubre, para la Albiceleste será especial por varios motivos.​​​​​​

​​​​​​La primera gran sorpresa es la presencia de Lionel Messi. El 10 anunció su retiro de la Selección el pasado 31 de agosto en sus redes sociales y ya no iba a formar parte del equipo nacional, pero fue convocado para tener su merecida despedida en el país.

​​​​​​En un comunicado oficial de AFA, se anunció que “los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre. Además, se confirma que los jugadores convocados del medio local se darán a conocer el próximo viernes.