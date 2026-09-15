Falta poco: cuáles son las playas que tendrán guardavidas obligatorios desde octubre

La Municipalidad de General Pueyrredon oficializó el cronograma operativo del servicio de guardavidas para Mar del Plata. A través de una resolución conjunta, la comuna dispuso que el operativo completo arrancará el primero de noviembre de este año. Sin embargo, durante todo el mes de octubre funcionará una guardia mínima obligatoria de lunes a domingo. Este servicio funcionará diariamente en el horario corrido de 11 a 17 horas en sectores específicos de la costa.

Las playas que tendrán guardavidas desde octubre

La cobertura previa de primavera estará restringida a las Unidades Turísticas Fiscales cuyas concesiones privadas lo exigen por pliego administrativo. En el sector de La Perla, la medida abarcará desde la unidad número 1 hasta la 4, integrando los balnearios Alfonsina y San Sebastián. Asimismo, el puesto de seguridad de la playa del Torreón del Monje mantendrá personal permanente en la franja de arena. Estas playas contarán con asistencia profesional ante la llegada de los primeros veraneantes.

La guardia permanente llegará en noviembre.

El esquema de prevención abarca también la totalidad del complejo de Playa Grande, cubriendo desde el balneario cero hasta el siete. En la zona sur del distrito, la guardia mínima operará en los sectores de Punta Cantera IV y V, abarcando Waikiki. Hacia el extremo sur del municipio, la norma incluye el Arroyo Lobería en Cruz del Sur y el Arroyo Seco. Los concesionarios deberán garantizar los insumos básicos de rescate para el personal asignado a cada garita.

El gobierno local recordó que el resto de los balnearios públicos carecerá de custodia permanente hasta la llegada del mes de noviembre. Las autoridades informaron que los equipamientos pesados de rescate e infraestructura marítima completa se desplegarán al inicio del próximo mes. Por este motivo, la secretaría correspondiente recomendó a los habitantes y turistas no ingresar al agua en zonas desprovistas de cobertura. El mapa con los puestos habilitados ya se encuentra disponible para consulta en el portal web municipal.

Playa Grande y La Perla tendrán guardavidas.

La implementación anticipada de este esquema busca ordenar el flujo de bañistas que acuden a las playas durante los fines de semana. Los operativos de control contarán con la asistencia de personal de Defensa Civil y Prefectura Naval Argentina en los accesos. La medida apunta a reducir los incidentes en el agua antes del comienzo formal de la temporada de verano.