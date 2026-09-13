Cuándo inicia el operativo de seguridad en playas y qué tener en cuenta si voy antes

Los guardavidas se preparan para encarar una nueva temporada de verano en Mar del Plata y desde la Municipalidad dieron detalles acerca de cuándo inicia el operativo de seguridad y sobre las precauciones a tener en cuenta antes de las guardias. Cómo convertirse en profesional y las posibilidades de trabajar en el exterior.

De cara a las primeras jornadas primaverales, el jefe operativo del sistema de seguridad en playas, Marcelo Zanetti, le comentó a 0223 que los trabajadores comenzaron con "las revisiones y los aptos médicos" para las guardias mínimas que inician en octubre, previo a que empiece el dispositivo de seguridad formal que abarca desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo.

Sin embargo, aclaró que durante el siguiente mes los trabajos no alcanzan a todas las playas de la ciudad y que el horario es reducido, de 11 a 17, por lo que en ese período le sugirió a la ciudadanía "que se fije en las banderas".

En Mar del Plata se puede estudiar en tres escuelas diferentes.

En esa línea, sostuvo que a partir de noviembre "empieza con todo, con las embarcaciones de rescate y los guardavidas en los dos turnos, de 8 a 20", y explicó que cuentan con "730 profesionales distribuidos en los 42 kilómetros de costa", de los cuales se necesitan al menos dos por puesto, aunque en las playas de mayor afluencia hay hasta cuatro.

Por otro lado, el funcionario municipal precisó que "todos los años hay que poner en valor las casillas", debido a que el invierno y el mar las deterioran, aunque algunas se desarman y se guardan hasta la siguiente temporada. "Tuvimos la ciclogénesis y hay algunas que reponer, pero está todo en marcha", detalló.

Equipamiento

En otro punto, señaló que en Playa Grande están equipados con motos de agua, mientras que en las zonas centro, norte y sur también cuentan con embarcaciones preparadas para rescates acuáticos, que funcionan para buscar a kayaks que se alejaron de la costa, entre uno de los casos ejemplificados.

El curso de la Carrera de Guardavidas en Mar del Plata dura un año.

Cómo convertirse en guardavidas

Según contó Zanetti, en la ciudad existen tres escuelas reconocidas, donde los cursos normalmente empiezan en marzo-abril y primero realizan pruebas de nivelación y luego se da comienzo al ciclo lectivo, que dura 12 meses. Además, aseguró que los profesionales no solo trabajan en Mar del Plata, "sino que los vienen a buscar de otras partes del mundo".

"Más allá de la parte física, se capacitan en primeros auxilios, derecho civil y penal, psicología y RCP. Es una carrera integral, de la que el guardavidas sale totalmente entrenado y capacitado para cualquier evento que suceda en el agua y afuera. Cuando hay accidentes en la vía pública, seguramente interviene algún guardavida", concluyó.