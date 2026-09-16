Wallace recibe la primavera con tres noches de música en vivo y fiesta

Wallace se prepara para vivir el fin de semana de la primavera con tres noches consecutivas de música en vivo, fiesta y propuestas especiales para recibir una de las épocas más esperadas del año.

El viernes abrirá el fin de semana Kimono, con su repertorio para cantar y bailar. El sábado será el turno de Maxi Ochoa, mientras que el domingo llegará el gran cierre a pura cumbia con Melodía de Barrio.

Durante las tres jornadas también estarán presentes las promociones habituales de Wallace, acompañando cada noche con opciones para disfrutar entre amigos.

Además, como propuesta especial por la llegada de la primavera, habrá sanguchitos primavera de regalo, sumando un motivo más para celebrar durante todo el fin de semana.

Tres noches, tres shows en vivo y mucha fiesta para darle la bienvenida a la primavera en Wallace, Alberti 2933.