Zona Fría: el Senado dio dictamen al proyecto que puede dejar a Mar del Plata sin el beneficio

El proyecto del Gobierno nacional para modificar el régimen de Zona Fría obtuvo este miércoles dictamen en el Senado y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto, en un nuevo avance de una iniciativa que puede impactar directamente en los usuarios de gas de Mar del Plata.

La iniciativa fue respaldada en el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda sin cambios respecto del texto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. De esta manera, se mantuvo el artículo que deja sin el beneficio general de Zona Fría a las localidades incorporadas al régimen mediante la ampliación de 2021, entre ellas General Pueyrredon.

El dictamen representa un paso clave porque ahora la discusión se trasladará al recinto de la Cámara alta. Si el Senado aprueba el proyecto tal como fue dictaminado, la modificación deberá completar su trámite legislativo para convertirse en ley.

De aprobarse la ley, General Pueyrredon quedará fuera del esquema.

El despacho sumó las firmas de La Libertad Avanza, el Pro, la salteña Flavia Royón (presidenta de Minería), la neuquina Julieta Corroza, el correntino Carlos "Camau" Espínola y los integrantes de Convicción Federal, Carolina Moisés y Guillermo Andrada. En tanto, la mendocina de la UCR, Mariana Juri, no firmó el dictamen al igual que el santacruceño José María Carambia, la cordobesa Alejandra Vigo y el puntano Fernando Salino. El bloque Justicialista no ha designado aún a sus vocales en estas comisiones y no participaron del tratamiento.

Para Mar del Plata, el cambio implicaría perder el descuento generalizado que actualmente reciben los usuarios residenciales de gas. El proyecto propone que en las zonas incorporadas en 2021 el beneficio quede restringido a los hogares que cumplan con los criterios del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). También modifica la forma de calcular la bonificación: ya no alcanzaría a toda la factura, sino al componente correspondiente al precio del gas.

Qué dijo la secretaria de Energía

Durante el plenario expuso la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti, quien defendió la iniciativa del Ejecutivo y cuestionó el funcionamiento actual del régimen. “Nuestro objetivo es que en este país haya energía y que sea al menor costo posible”, sostuvo la funcionaria. En ese sentido, planteó que los subsidios deben concentrarse en los hogares que realmente necesitan asistencia y no aplicarse de manera generalizada. “La Ley de Zona Fría subsidia a todos los consumidores, o sea, puedan pagar el costo real de la energía o no la puedan pagar”, afirmó Tettamanti.

La funcionaria también cuestionó el mecanismo mediante el cual se financia el beneficio y remarcó que el fondo se sostiene con un cargo incluido en el consumo de gas que pagan usuarios de todo el país. Uno de los argumentos centrales de su exposición estuvo relacionado con los niveles de consumo. Tettamanti señaló que el consumo residencial promedio en la Patagonia ronda los 4.500 metros cúbicos anuales, mientras que en las zonas incorporadas al régimen en 2021 se ubica en unos 990 metros cúbicos.

General Pueyrredon integra desde 2021 el régimen de Zona Fría por el cual usuarios reciben una compensación en las tarifas.

“En realidad son zonas templadas”, afirmó al cuestionar parte de la ampliación realizada en 2021, entre ellas General Pueyrredon. Y agregó que aquella modificación fue “claramente una ley que buscó tener votos para las elecciones”.

El gobierno sostiene que la reforma permitirá concentrar los recursos en quienes tienen mayores dificultades para afrontar el costo de la energía. Ahora, con el dictamen aprobado, el proyecto deberá atravesar la instancia decisiva: la votación en el recinto del Senado, donde se definirá si avanza la modificación que podría dejar a Mar del Plata sin el régimen de Zona Fría.