La Fórmula 1 confirmó el calendario 2027 y Argentina quedó afuera: la puerta que sigue abierta

La máxima categoría confirmó su calendario para 2027 y el Gran Premio de Argentina no aparece entre las 24 fechas.

El sueño de volver a tener a la Fórmula 1 en Argentina tendrá que esperar, al menos, un año más. La categoría confirmó oficialmente el calendario de 2027 y, pese a las expectativas que se habían generado alrededor del posible regreso del Gran Premio de Argentina, el país sudamericano no fue incluido entre las 24 carreras previstas para la próxima temporada.

La programación aprobada por la FIA contempla 24 Grandes Premios en 22 países y tendrá varias novedades, entre ellas el regreso de Portugal y Turquía y un fuerte incremento de las carreras sprint, que pasarán de seis a diez. El campeonato comenzará el 14 de marzo en Bahréin y finalizará el 5 de diciembre en Abu Dhabi, mientras que Argentina quedó nuevamente afuera de la nómina de escenarios confirmados.

En medio de este escenario, Orlando Terranova, el CEO de Grupo OSD y promotor de eventos motor, dejó un mensaje que vuelve a alimentar la ilusión de un regreso de la Máxima al país. Tras las reuniones mantenidas en Madring, el empresario y referente de las gestiones para llevar nuevamente a la Fórmula 1 a Buenos Aires expresó: “Saliendo de Madring con una sensación muy positiva. La mejor reunión que tuvimos con la gente de Fórmula 1: hoy se dio un gran paso para que la F1 vuelva a Buenos Aires. Me voy feliz y más motivado que nunca para lo que viene”.

Argentina quedó afuera, pero todavía puede aparecer una oportunidad

La ausencia en el calendario oficial no significa necesariamente que todas las puertas estén cerradas. La Fórmula 1 suele contemplar alternativas ante posibles bajas o modificaciones de último momento y Argentina aparece entre los países que podrían ser considerados para ocupar una fecha vacante si alguna de las sedes confirmadas no puede recibir al campeonato por alguna circunstancia.

En ese sentido, la situación internacional puede convertirse en un factor determinante. Los conflictos geopolíticos, por ejemplo, ya han obligado a la Fórmula 1 a modificar calendarios en distintas oportunidades y una eventual imposibilidad de disputar una carrera en una región en conflicto podría abrir una ventana para que el país sudamericano vuelva a ser tenido en cuenta.

Novedades del calendario

El calendario 2027 tendrá cambios importantes respecto del campeonato anterior. Saldrán Zandvoort, escenario del Gran Premio de los Países Bajos, y Barcelona-Cataluña, mientras que Portugal volverá a Portimão el 20 de junio y Turquía recuperará el circuito de Estambul el 3 de octubre. Madrid, en tanto, será sede del Gran Premio de España el 12 de septiembre.

La gran novedad deportiva estará en el formato sprint, que llegará a diez fines de semana durante 2027. Bahréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dhabi se incorporarán a la lista de escenarios que tendrán carreras cortas, mientras que Canadá, Gran Bretaña, Italia, San Pablo y Qatar mantendrán ese formato.

Para Argentina, entonces, el panorama vuelve a ser de espera. El país no tendrá un Gran Premio propio dentro del calendario inicialmente anunciado para 2027, pero la posibilidad de ingresar como reemplazo mantiene encendida una pequeña esperanza. En caso de que alguna sede deba bajarse por razones deportivas, logísticas o geopolíticas, la Argentina podría volver a aparecer en escena.