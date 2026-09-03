El drama de las motos generó un cruce entre Passaglia y Giri: "Acá las compactamos"

El intendente de San Nicolás contó cómo su municipio combate las motos y Giri salió a cruzarlo con un video de la compactación realizada en la ciudad.

Hay una escena que se repite en muchas ciudades: el ruido de motos que pasan de madrugada, un escape modificado que rompe el silencio y vecinos que se despiertan sin saber si volverán a dormir; cientos de chicos que se reúnen para hacer "stunt" y generan verdaderos dolores de cabeza para quienes viven allí. Para Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, la forma de enfrentar esa problemática requiere algo más que multas: secuestrar las motos, compactarlas y desplegar operativos específicos para desarticular los grupos que se reúnen para hacer maniobras y generar ruidos molestos.

El jefe comunal habló sobre esa política durante una entrevista en Extra (102.1) y aseguró que “hoy los vecinos de San Nicolás duermen mucho más tranquilos que el resto” a partir de las medidas implementadas en su distrito. Sin embargo, sus declaraciones tuvieron una rápida respuesta desde Mar del Plata.

El dirigente del PRO Emiliano Giri publicó un video de la compactación de motos secuestradas en General Pueyrredon y apuntó directamente contra Passaglia y su hermano Manuel, diputado bonaerense e impulsor de un proyecto para extender a toda la provincia la posibilidad de compactar motos con escapes adulterados.

“Estimados @manupassaglia y @passaglia_santi”, comenzó Giri en su publicación, antes de remarcar que “en Mar del Plata hace muchos años venimos compactando las motos que secuestramos por ruidos molestos”.

Según señaló el dirigente, en septiembre fueron compactadas 1.349 motos. Además, acompañó su mensaje con imágenes de una compactación realizada en la ciudad en diciembre de 2025.

El modelo de San Nicolás

Passaglia explicó que la decisión adoptada en San Nicolás combina sanciones más duras con operativos específicos. Según relató, quien modifica el escape de una moto para generar ruidos molestos puede terminar perdiendo el vehículo: “la compactamos, la pasamos por arriba, se la sacamos y la hacemos un bollito”, describió.

Pero el intendente puso el foco especialmente en los operativos contra los grupos de motociclistas. Contó que durante varias semanas dejaron deliberadamente libre un parque donde solían concentrarse grupos de motos y realizaron controles en otros puntos de la ciudad. Al quinto fin de semana, según su relato, desplegaron personal de tránsito y Policía, bloquearon cinco calles con vallas y secuestraron 150 motos en un solo operativo.

“Desarticulamos esa bandita, se terminó la joda”, afirmó Passaglia, quien vinculó esas concentraciones no solamente con los ruidos molestos sino también con cuestiones de seguridad. “Andan de a grupos y todo eso tiene que ver con la seguridad. Se juntan, están organizados en grupo, eso hay que atacarlo”, sostuvo.

La política de San Nicolás también contempla que los vehículos secuestrados sean destruidos. En junio pasado, Passaglia había explicado públicamente que el municipio compacta las motos y que la chatarra resultante puede ser enviada a los hornos de Acindar para su fundición.

En ese contexto, el mensaje de Giri buscó poner un límite a la idea de que se trata de una herramienta novedosa para los municipios. “Si hubieran pasado por la Municipalidad se lo contábamos”, ironizó el dirigente marplatense en su publicación.

Y cerró con una frase que dejó todavía más expuesto el tono político del cruce: “Que pasen una hermosa estadía en la ciudad más linda del mundo”.