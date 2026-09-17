Gallardo llegó a Ecuador y contó qué lo llevó a agarrar la selección

Marcelo Gallardo, exentrenador de River, llegó a Ecuador para asumir como nuevo director técnico del seleccionado de dicho país y comenzar una nueva etapa en su carrera; previo a tomar el vuelo, en el aeropuerto de Argentina afirmó que "es un desafío totalmente nuevo".

El "Muñe" afirmó que "siempre" tuvo la "curiosidad" de dirigir a un seleccionado; a su vez reveló que en 2024 tuvo el ofrecimiento de Ecuador para asumir el cargo previo a la asunción de Sebastián Becaccece: "Esta chance se presentó hace 2 años, pero en ese momento no estaba en condiciones de poder asumir ese desafío; hoy volvió y me agarra bien, con ganas de poder tener un desafío totalmente diferente como entrenador; llegó en un momento en el que estaba con deseo de volver a trabajar."

Además, Gallardo brindó detalles de cuáles fueron los motivos que lo impulsaron a tomar la selección ecuatoriana: "La muy buena generación de futbolistas que tiene, jugadores jóvenes con talento, muchos con actualidad y presencia en equipos importantes de Europa, otros con un potencial enorme para seguir desarrollando, despierta en mí un entusiasmo y conjuga el deseo de dar en mi persona ese gran paso para tratar de potenciarlos."

Por otro lado, adelantó el tipo de juego que planea instalar en su primera experiencia al frente de una selección nacional: "La idea es construir un equipo donde el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado". Además, señaló que el país tiene "potencial y futbolistas para poder dar un paso más", donde el proceso será "largo" y con "buen sentido, que tenga una buena estructura", pero aclaró que no sucederá "de la noche a la mañana".

El entrenador tendrá un nuevo desafío en su carrera después de haber dirigido a Nacional de Uruguay, River y Al-Ittihad de Arabia Saudita. Su etapa más importante fue en el conjunto de Núñez, donde conquistó, entre otros títulos, las Copas Libertadores de 2015 y 2018 y la Copa Sudamericana de 2014.



