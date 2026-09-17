Imágenes exclusivas: comenzó el rodaje de Plata Quemada en Mar del Plata

Antes que amanezca este jueves, la productora K&S Films desembarcó en el casino de Mar del Plata bajo la dirección de Miguel Cohan para grabar parte de la serie "Plata quemada". Desde las 4 de la mañana comenzaron a desfilar autos de colección, acrtrices, actores y extras vestidos de época. De a poco, con el correr de las horas los curiosos comenzaron a agolparse en la puerta del Casino Central con el objetivo de ver a alguno de los integrantes del elenco y obtener una selfie.

El Casino es la locación elegida por la productora

Según pudo saber 0223, la adaptación del clásico de Ricardo Piglia, contará con las actuaciones de Agustín della Corte, Juan Ingaramo, Lautaro Bettoni, Chiara Parraviccini, Martín Rcalt, Diego Cremonasi y Juana Somoza y está previsto que se estrene en 2027 en formato de serie en la plataforma de streaming Netflix.

El proyecto prevé un estreno global en más de 170 países, por lo que las imágenes de Mar del Plata tendrán potencial para llegar a audiencias de distintos mercados. A su vez, la productora se comprometió a incluir en los créditos finales del capítulo en el que aparezcan las imágenes de la ciudad un agradecimiento institucional a Mar del Plata, sus autoridades y la Mar del Plata Film Commission.

La productora trabajará jueves y viernes en Mar del Plata

Si bien en un primer momento trascendió que Agustín "Soy Rada" Aristarán y Pablo Echarri -que interpretó a "El cuervo" en la adaptación cinematográfica- participen de la serie, no fueron parte del elenco que llegó a la ciudad a rodar durante este jueves y viernes.

Fuentes consultadas por este medio confirmaron que "Plata quemada" cuenta además con participación de trabajadores y empresas locales. "Se contrataron 100 extras locales y a algunas personas para los equipos técnicos de Mar del Plata", indicaron al tiempo que destacaron que se trata del 45% del personal involucrado en las jornadas de filmación. También, en la previa se estimaba una contratación de servicios auxiliares de empresas del distrito por aproximadamente 25.500 dólares, entre distintos proveedores vinculados al rodaje.

"Vinimos dos veces antes de filmar para realizar el scouting técnico y de dirección. En total serán cuatro días: dos de rodaje y dos de ambientación y preproducción de los espacios", detallaron.

Una historia basada en un hecho real

“Plata Quemada” es una novela de Ricardo Piglia publicada en 1997. La obra reconstruye, con elementos de ficción, un resonante episodio policial ocurrido en Argentina y Uruguay durante la década del 60.

Los curiosos se agolparon para ver al elenco

La historia gira alrededor de una banda de delincuentes que protagoniza un millonario asalto a un camión de caudales en la provincia de Buenos Aires. Después del robo, los integrantes del grupo escapan hacia Uruguay, donde finalmente quedan cercados por la Policía.

El tramo final de la historia ocurre en un departamento de Montevideo, donde los delincuentes mantienen un violento enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Entre los personajes centrales aparecen Marcelo “El Nene” Brignone y Roberto “El Gaucho” Dorda, cuya relación ocupa un lugar destacado en la novela.

El título de la obra hace referencia a uno de los episodios más recordados del caso: durante el enfrentamiento, los delincuentes comenzaron a quemar y arrojar al exterior parte del dinero que habían robado.

Piglia utiliza aquel episodio policial para construir una historia que va más allá del delito y aborda los vínculos entre los integrantes de la banda, la violencia, la lealtad y la traición.

De la novela a una nueva adaptación

La historia ya había llegado al cine en 2000, cuando el director Marcelo Piñeyro estrenó una película basada en la novela de Piglia, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Eduardo Noriega, Pablo Echarri y Leticia Bredice.

Aquella versión se convirtió en una de las películas policiales argentinas más recordadas de comienzos de siglo y obtuvo, entre otros reconocimientos, el Premio Goya a la Mejor Película Extranjera de Habla Hispana.

La productora trabajará jueves y viernes en Mar del Plata

, más de 25 años después de aquella adaptación cinematográfica

Ahora, “Plata Quemada” volverá a la pantalla, esta vez en formato de serie y con Mar del Plata como uno de los lugares elegidos para el rodaje. La producción estará encabezada por K&S Films, responsable de películas y series de amplia repercusión como “Relatos Salvajes” y “El Eternauta”, entre otras.

Para Mar del Plata, las dos jornadas de filmación implicarán además movimiento para trabajadores y proveedores de la industria audiovisual local y una nueva oportunidad de mostrar escenarios de la ciudad en una producción con alcance internacional.