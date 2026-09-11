“Plata Quemada” se convertirá en serie y se filmará en Mar del Plata: cuándo será el rodaje

La película estrenada en 2000 está basada en la novela de Ricardo Piglia.

En la continuidad del furor que desató el rodaje y reciente estreno de "Pepita, La Pistolera", ahora Mar del Plata volver a ser escenario de una producción audiovisual que dará que hablar el próximo año, con una nueva adaptación de “Plata Quemada”, el clásico de Ricardo Piglia que tendrá una versión en formato de serie. La producción, a cargo de K&S Films y dirigida por Miguel Cohan, realizará dos jornadas de rodaje en la ciudad los próximos jueves 17 y viernes 18 de septiembre.

La llegada de la producción fue confirmada a través de una resolución de la Secretaría de Desarrollo Local, que declaró de Interés Productivo las jornadas de filmación. De acuerdo con el expediente, las escenas que se grabarán en Mar del Plata transcurren en la ciudad dentro de la ficción, que tendrá a Buenos Aires y Montevideo como locaciones principales.

Un nuevo rodaje llega a Mar del Plata.

El proyecto tendrá además participación de trabajadores y empresas locales. La productora estima contratar alrededor de 90 talentos marplatenses, principalmente extras y extras calificados, que representarían cerca del 45% del personal involucrado en las jornadas de filmación. También se prevé una contratación de servicios auxiliares de empresas del distrito por aproximadamente 25.500 dólares, entre distintos proveedores vinculados al rodaje.

La producción apunta a tener una distribución internacional. Según consta en la resolución municipal, el proyecto prevé un estreno global en más de 170 países, por lo que las imágenes de Mar del Plata tendrán potencial para llegar a audiencias de distintos mercados. A su vez, la productora se comprometió a incluir en los créditos finales del capítulo en el que aparezcan las imágenes de la ciudad un agradecimiento institucional a Mar del Plata, sus autoridades y la Mar del Plata Film Commission.

Por el momento, hay muy poca información oficialmente sobre la nueva adaptación, donde el sitio especializado Diario Show había revelado el proyecto, donde el papel de la trabajadora sexual Giselle, lo hará Chiara Parravicini. En tanto, a comienzos de septiembre la periodista Laura Ubfal aseguró que Agustín “Rada” Aristarán tendrá uno de los persojes centrales y que del rodaje también participará Pablo Echarri, quien interpretó a El Cuervo en la película de 2000. Además, precisó que la serie será lanzada en 2027 en Netflix.

Ricardo Piglia, autor de la novela “Plata Quemada”, publicada en 1997.

Una historia basada en un hecho real

“Plata Quemada” es una novela de Ricardo Piglia publicada en 1997. La obra reconstruye, con elementos de ficción, un resonante episodio policial ocurrido en Argentina y Uruguay durante la década del 60.

La historia gira alrededor de una banda de delincuentes que protagoniza un millonario asalto a un camión de caudales en la provincia de Buenos Aires. Después del robo, los integrantes del grupo escapan hacia Uruguay, donde finalmente quedan cercados por la Policía.

El tramo final de la historia ocurre en un departamento de Montevideo, donde los delincuentes mantienen un violento enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Entre los personajes centrales aparecen Marcelo “El Nene” Brignone y Roberto “El Gaucho” Dorda, cuya relación ocupa un lugar destacado en la novela.

Chiara Parravicini interpretará a Giselle, la protagonista femenina.

El título de la obra hace referencia a uno de los episodios más recordados del caso: durante el enfrentamiento, los delincuentes comenzaron a quemar y arrojar al exterior parte del dinero que habían robado.

Piglia utiliza aquel episodio policial para construir una historia que va más allá del delito y aborda los vínculos entre los integrantes de la banda, la violencia, la lealtad y la traición.

De la novela a una nueva adaptación

La historia ya había llegado al cine en 2000, cuando el director Marcelo Piñeyro estrenó una película basada en la novela de Piglia, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Eduardo Noriega, Pablo Echarri y Leticia Bredice.

Aquella versión se convirtió en una de las películas policiales argentinas más recordadas de comienzos de siglo y obtuvo, entre otros reconocimientos, el Premio Goya a la Mejor Película Extranjera de Habla Hispana.

Tras el reciente estreno de "Pepita, la Pistolera", ahora Mar del Plata tendrá un nuevo rodaje de proyección internacional.

Ahora, más de 25 años después de aquella adaptación cinematográfica, “Plata Quemada” volverá a la pantalla, esta vez en formato de serie y con Mar del Plata como uno de los lugares elegidos para el rodaje. La producción estará encabezada por K&S Films, responsable de películas y series de amplia repercusión como “Relatos Salvajes” y “El Eternauta”, entre otras.

Para Mar del Plata, las dos jornadas de filmación implicarán además movimiento para trabajadores y proveedores de la industria audiovisual local y una nueva oportunidad de mostrar escenarios de la ciudad en una producción con alcance internacional.