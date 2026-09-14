Confirman las películas de apertura y cierre del Festival de Cine

Del 5 al 15 de noviembre se desarrollará en Mar del Plata la 41° edición del Festival Internacional de Cine y desde la organización de la gran fiesta del séptimo arte de la ciudad dieron a conocer las películas de apertura y cierre del evento que se espera que reúna una gran cantidad de público.

La película de apertura de la edición 2026 del tradicional festival será “Caballo Salvaje Nueve” de Martín McDonagh. En tanto, la proyección de clausura será “Borges and Me” de Marc Turtletaub, que protagoniza Luis Gnecco en el papel del legendario escritor argentino.

“Caballo Salvaje Nueve” narra la historia de los agentes de la CIA Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell) que, poco antes del golpe de Estado chileno de 1973,son enviados desde Santiago a la Isla de Pascua por su jefe, MJ (Steve Buscemi). Entre las icónicas estatuas de la isla, y mientras los socios de larga data lidian con sus pasados oscuros y conspiraciones presentes, el nuevo vínculo de Chris con unas estudiantes rebeldes (Mariana di Girolamo y Ailín Salas) pone en riesgo el curso del viaje en este paraíso remoto.

“Borges and Me” de Marc Turtletaub, en tanto, da vida cinematográfica al gran maestro de la literatura. Basada en las memorias del autor norteamericano Jay Parini, quien realizaba un intercambio en Escocia durante sus estudios universitarios, el film recrea como este (Finn Whiteheard, de “Dunkirk”) recibió el encargo de llevar a pasar a Borges en auto por las Altas Tierras durante varios días.

El elenco del film, que se proyectará el 14 de noviembre después de la ceremonia de clausura en una función abierta para el público general, se completa con figuras como Alan Cumming y Peter Mullan. "El broche perfecto para una edición inolvidable", indican desde la organización.