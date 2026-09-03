“Sal y Luz”, el ciclo de cine que aborda la intimidad del mar argentino, llega a la cumbre portuaria

La Fundación Desarrollo Portuario Argentino anunció la creación de "Sal y Luz", un nuevo espacio audiovisual de divulgación científica y ambiental. Esta propuesta funcionará los días 17 y 18 de septiembre en el microcine del Sheraton Hotel, operando en simultáneo con la exposición comercial y los paneles técnicos de la Feria Internacional Portuaria. El objetivo central de la iniciativa es cruzar la divulgación científica con el patrimonio marítimo para despertar la curiosidad de los alumnos sobre el trabajo oceánico y el impacto clave de la actividad portuaria en el país.

La cartelera de proyecciones y charlas, pensada para que los jóvenes descubran el mundo que comienza donde termina la tierra, arrancará el jueves 17 a las 14:00 horas con el INIDEP, que presentará los avances y oportunidades de transferencia en el cultivo de pez limón en Argentina.

A continuación, de 15:00 a 16:00 horas, el Proyecto Atlántico proyectará el documental "La chica del plástico", centrado en el reciclado de redes de pesca, y compartirá historias sobre el albatros ceja negra y el albatros real del sur. El cierre de esa primera jornada estará a cargo de Aves Argentinas, a partir de las 16:00 horas, reuniendo testimonios directos de marineros.

Las actividades continuarán el viernes 18 por la mañana, comenzando a las 09:30 horas con la exposición de Argentina MMO sobre la aplicación del conocimiento científico para lograr una industria marina sustentable. El bloque matutino culminará de 10:30 a 11:30 horas con el espacio de arte titulado "Por el camino del agua". Al final se proyectará “Los últimos” (2023) film documental producido por el Centro de Arte y Ciencia (CEAC) de la Facultad Regional Mar del Plata de la Universidad Tecnológica Nacional.

Debido a que la capacidad de la sala es limitada, las escuelas de la ciudad que deseen participar deben asegurar su lugar de manera anticipada escribiendo al correo info@expofip.com. Para coordinar la asistencia, las instituciones tendrán que detallar en el mensaje el nombre o número del colegio, el año del curso junto a la cantidad y edad promedio de los alumnos, el número de adultos acompañantes y el horario de preferencia para asistir.