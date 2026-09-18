Dos medallas para Agustín Scenna y Argentina superó las 100 en el medallero

Argentina obtuvo dos medallas de bronce en remo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El marplatense Agustín Scenna alcanzó el tercer puesto en single scull masculino e integró la embarcación nacional que obtuvo la misma ubicación en cuádruple scull .

Las dos pruebas tuvieron idéntico orden en el podio: Uruguay quedó con el oro, Chile ganó la plata y Argentina construyó los tres primeros lugares. En la competencia por equipos, el bote argentino terminó a menos de dos segundos del segundo puesto .

En la final individual, Agustín Scenna registró un tiempo de 6:42.78 y aseguró su lugar entre los medallistas. El argentino quedó a 9.95 segundos del uruguayo Bruno Cetraro, ganador de la prueba con 6:32.83 .

Por su parte, en la final de cuádruple scull masculino, Argentina terminó tercero con un registro de 5:35.54. La embarcación nacional quedó a 4,49 segundos de Uruguay y 1,93 de Chile, en una definición que reúne a seis países .

De esta manera, la delegación nacional continúa con una importante cosecha que ya alcanzó las 103 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 101 medallas en su poder: 33 de oro, 28 de plata y 45 de bronce. Con ese registro, la delegación albiceleste se ubica en el segundo puesto del medallero general, detrás de Brasil, que acumula 120 preseas (41 oros, 45 platas y 34 bronces).