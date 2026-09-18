Video: así fue el momento en el que delincuentes balearon a un gasista para robarle el auto

Una cámara de seguridad de una vivienda aledaña captó el momento exacto en el que dos delincuentes a bordo de una moto intentaron robarle el auto a un gasista y lo balearon en el barrio Punta Mogotes de Mar del Plata.

En las imágenes a las que obtuvo acceso 0223 se puede observar que a las 10:37 de la mañana, uno de los delincuentes descendió del rodado en el que se movilizaba y a punta de pistola amenazó al conductor del Peugeot 208 que estaba estacionado en García Lorca al 600.

Desde un primer momento, la víctima opuso resistencia y pese a que el delincuente disparó al aire para amedrentarlo, no desistió e invitó a pelear al ladrón.

El hombre se abalanzó sobre el delincuente que, en un intento por retroceder, perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. Al verse amenazado, el motochorro le disparó en tres ocasiones y al verse frustrado el intento de robo emprendió la fuga con el cómplice que manejaba una moto de 150 cc negra.

Pese a las heridas de arma de fuego recibidas, el trabajador se puso de pie y continuó con su cruzada por echar a los delincuentes. "Dale, gato, ponelo, dale", se escucha decir al delincuente que estaba en la moto incitando a su cómplice a dispararle por cuarta vez. Inmediatamente, el hombre subió a su auto y se fue del lugar a toda velocidad.

El episodio causó conmoción entre los vecinos de Punta Mogotes. Foto: 0223.

Tal como se informó, la víctima permanecía lúcida y consciente y fue asistida inicialmente en la UPA de Punta Mogotes, desde donde posteriormente se dispuso su traslado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde es intervenido quirúrgicamente.

La investigación quedó en manos de la fiscalía de turno que trabaja para determinar cómo ocurrió la secuencia y avanzar en la identificación de los agresores.