Le dispararon cuatro veces para robarle el auto y escaparon en moto: está internado

Una mañana que transcurría con normalidad terminó en una violenta secuencia delictiva en Mar del Plata: un hombre fue atacado a balazos durante un presunto intento de robo de su auto y recibió cuatro impactos de bala.

El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes en inmediaciones de García Lorca al 600, en el barrio de Punta Mogotes, donde la víctima se encontraba a bordo de un Peugeot 208. Según las primeras informaciones a las que accedió 0223, dos delincuentes que circulaban en una moto de 150 cc negra habrían intentado robarle el vehículo.

La situación derivó en una secuencia de disparos. De acuerdo con los primeros datos, se escucharon al menos cinco detonaciones y el hombre recibió cuatro impactos de bala.

Pese a las heridas, la víctima permanecía lúcida y consciente y fue asistida inicialmente en la UPA de Punta Mogotes, desde donde posteriormente se dispuso su traslado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde es intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo al relato de vecinos, después del ataque los dos delincuentes escaparon en la moto por calle Lynch y se inició un operativo para intentar localizarlos.

La investigación quedó en manos de la fiscalía de turno que trabaja para determinar cómo ocurrió la secuencia y avanzar en la identificación de los agresores.