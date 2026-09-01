"Fuimos a comprar milanesas y le pegaron un tiro a Maxi": el amigo del chico asesinado contó cómo fueron sus últimos minutos

La ciudad sigue consternada por dos hechos violentos ocurridos esta madrugada y, luego de que se difundiera la muerte del joven de 29 años fallecido después de recibir un disparo en la espalda y ser atacado por un grupo de alrededor de 10 personas en las inmediaciones de Grecia y Peña, sus allegados salieron a aclarar cómo fue el hecho.

Un video exclusivo de su amigo fue compartido en redes sociales, donde el joven que se encontraba con él al momento del asesinato y logró escapar, relata cómo los atacaron cuando volvían de la carnicería.







Maximiliano Marcel Zabala se encontraba junto a otro hombre, de 36 años, cuando ambos fueron atacados por un grupo de aproximadamente diez personas en la zona de Villa La Palangana, al límite del barrio Regional.

De acuerdo a la información oficial, el hombre pudo huir de la agresión, mientras que el joven de 29 años recibió un disparo. Según contó Esequiel (el hombre que logró escapar) los confundieron y pensaron que habían robado una bicicleta, pero antes de poder reaccionar ya los estaban atacando.







Con golpes en la cara y la voz quebrada, Esequiel compartió un video en sus redes sociales: "Le dieron un tiro a Maxi y así murió", dijo. Además, allegados de ambos jóvenes contaron a 0223 que se encontraban yendo a comprar milanesas cuando un grupo de personas pensó que habían robado una bicicleta y comenzó a atacarlos, ultimando al chico de 29 años.

Según fuentes oficiales, el hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes y el joven finalmente falleció luego de ser trasladado al Higa. Pese a eso, vecinos de la zona aseguraron a 0223 que el ataque ocurrió antes de las 20 y que asistieron al joven mientras agonizaba.

Los últimos minutos de vida de Maximiliano Marcel Zabala

A través del relato de quien acompañaba al joven de 29 años y de integrantes de una iglesia ubicada en las inmediaciones del lugar, el ataque ocurrió entre las 19 y las 20 del lunes, cuando Esequiel y Maximiliano volvían de comprar milanesas y fueron interceptados por un grupo de alrededor de 10 personas que los acusaba de haber robado una bicicleta. Durante el ataque, Zabala recibió un disparo en la espalda que no tuvo orificio de salida.







Desde la congregación "Ministerio Postrados en Adoración", ubicada en la calle Grecia, comentaron a 0223 que presenciaron el momento y asistieron en el lugar al joven de 29 años, que se encontraba agonizando. "Los hermanos de la iglesia estaban haciendo que tuviera aire, ventilándolo con un cuaderno. Luego me llamaron para que lo viera y ahí comencé a tomar signos vitales y controlar su respiración. Antes de que llegara la ambulancia solo le hablaba y le decía: 'Maxi, mírame, quédate conmigo, respira despacio así no te falta tanto el aire'", comentó uno de los testigos a 0223.





Además, cuestionaron la tardanza de la ayuda médica y comentaron que lo último que llegó a decirles el joven fue su nombre y su edad. "Al ver que el proyectil del arma había entrado por la espalda, a la altura del pulmón, hicimos lo que estuvo a nuestro alcance, pero lamentablemente la demora de la ambulancia, luego de reiterados llamados, y el haber quedado detenido ahí afuera fue lo que implicó también en el deceso de Maxi".





También remarcaron que la presencia del grupo continuó luego de que ingresara a la iglesia: "Cuando el joven ingresó a la iglesia, venían por detrás más de 10 personas masculinas que, por lo que se veía, querían entrar a golpearlo".