Homenajearon a Julio López a 20 años de su segunda desaparición

El 18 de septiembre del 2006 desapareció Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz. Este viernes, a 20 años de aquel suceso, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense realizó un acto de homenaje en el Espacio para la Memoria Ex Comisaría 5ta de La Plata.

El encuentro incluyó la inauguración de una muestra fotográfica colectiva y la proyección del cortometraje Un legado contra el olvido, dos producciones de la Subsecretaría. Las iniciativas contaron con la participación de los fotógrafos Helen Zout, Gabriela Hernández, Rafael Yohai, Adela Kein, Horacio Paone y Gerardo Dell'Oro, además de la realizadora audiovisual Sofía Constantini.

"Agradezco a quienes sostienen la memoria y los juicios por delitos de lesa humanidad. Como hijo de Jorge Julio López, seguiré reclamando su aparición con vida y trabajando para que no desaparezca por tercera vez", expresó Rubén López, quien recibió por parte del diputado provincial Ariel Archanco una copia de la Ley Provincial 15587.

Dicha norma fue sancionada a finales del 2025 para visibilizar y proteger el rol fundamental de los testigos en las causas por crímenes de lesa humanidad. Con esta promulgación, el 18 de septiembre se conmemora el primer Día Provincial del Testigo en Causas de Lesa Humanidad.

"Con este homenaje queremos reivindicar a López y a los sobrevivientes, cuyo testimonio permitió juzgar a los genocidas. La desaparición de Julio López buscó disciplinar; hoy continuamos exigiendo su aparición con vida y defendiendo las políticas de memoria, verdad y justicia", manifestó el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense Matías Moreno.

La muestra "20 años sin Julio López"

La exposición colectiva impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense reúne el trabajo de las y los reporteros gráficos Helen Zout, Gabriela Hernández, Rafael Yohai, Adela Kein, Horacio Paone y Gerardo Dell'Oro, junto a fotografías inéditas aportadas por la familia López.

Se trata de un recorrido visual que entrelaza la memoria íntima y militante con el registro documental de la lucha en las calles, reafirmando que el reclamo por Memoria, Verdad y Justicia sigue plenamente vigente. La muestra consta de 28 imágenes y recorrerá distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.