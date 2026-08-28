Una profunda preocupación laboral y económica sacude la localidad bonaerense de Pérez Millán, en el partido de Ramallo, tras la desafectación de más de 400 trabajadores en el frigorífico exportador ArreBeef. Esta medida responde a una significativa caída en el nivel de producción de la planta.

El secretario general de la Federación de la Carne Zona Norte, Elías Bricca, confirmó que la reducción del personal afectó principalmente a operarios contratados para cubrir los picos de actividad en la planta. La faena diaria pasó de aproximadamente 1.500 a 750 animales, lo que impactó directamente en la necesidad de mano de obra.

Desde la empresa atribuyen este descenso a las dificultades para colocar su producción en mercados clave como China y Estados Unidos. En particular, las exportaciones hacia el gigante asiático se encuentran suspendidas desde marzo, cuando las autoridades aduaneras chinas detectaron residuos de cloranfenicol en un envío proveniente de Pérez Millán.

Tras ese episodio, organismos argentinos iniciaron investigaciones para esclarecer el origen del problema y gestionar la normalización de las exportaciones. Mientras tanto, la reducción de personal afecta principalmente a trabajadores tercerizados o contratados por agencias laborales, incorporados según las necesidades productivas.

Por esta razón, el sector sindical aclaró que la situación corresponde a una “desafectación” y mantiene la esperanza de que los empleados puedan ser reincorporados si la empresa recupera mercados y aumenta su faena. Sin embargo, aún no hay certezas sobre una posible convocatoria masiva.

No es la primera vez que ArreBeef atraviesa esta situación en 2026: en marzo, cerca de 400 trabajadores también quedaron sin actividad debido a una reducción similar en la producción.

El impacto de esta medida trasciende la planta, ya que ArreBeef es una de las principales fuentes de empleo directo e indirecto en Pérez Millán. La salida de cientos de trabajadores genera inquietud entre comerciantes, prestadores de servicios y familias que dependen del movimiento económico generado por la empresa.

Mientras tanto, el gremio monitorea la evolución de las exportaciones y mantiene expectativas sobre la posibilidad de aumentar operaciones hacia otros destinos internacionales, como Israel, lo que podría permitir recuperar parte de la producción y facilitar el retorno de los trabajadores actualmente desafectados.