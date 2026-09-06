Motociclista de 36 años murió tras chocar contra un camión en la Ruta 2 cerca

Un grave accidente se registró este viernes en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 50, cerca del Autódromo de La Plata, donde un motociclista de 36 años perdió la vida tras chocar contra un camión.

La víctima fue identificada como Javier Alberto Tejero, quien viajaba en una motocicleta Rouser 250. Por motivos que aún se investigan, colisionó con un camión Mercedes Benz conducido por Juan José Vacinaletti, de 46 años.

Tejero sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar del impacto. Su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto junto a su vehículo.

El accidente ocurrió el viernes en Ruta 2, a la altura del kilómetro 50

Personal del Departamento Vial Samborombón llegó rápidamente al sitio del siniestro y confirmó el deceso del motociclista, mientras se esperaba la llegada de peritos para realizar los análisis correspondientes.

Como consecuencia del accidente, se interrumpió el tránsito en la mano rápida de la ruta, habilitando únicamente la circulación por la banquina. La señalización y balizamiento estuvieron a cargo de AUBASA.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que originaron este trágico episodio en la Ruta 2, con el objetivo de esclarecer los detalles del choque.