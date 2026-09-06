Motociclista de 36 años murió tras chocar contra un camión en la Ruta 2 cerca
El accidente ocurrió este viernes en el kilómetro 50 de la Ruta 2, cuando una moto colisionó contra un camión Mercedes Benz. La víctima falleció en el acto y se investigan las causas del siniestro.
Por Redacción 0223
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Un grave accidente se registró este viernes en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 50, cerca del Autódromo de La Plata, donde un motociclista de 36 años perdió la vida tras chocar contra un camión.
La víctima fue identificada como Javier Alberto Tejero, quien viajaba en una motocicleta Rouser 250. Por motivos que aún se investigan, colisionó con un camión Mercedes Benz conducido por Juan José Vacinaletti, de 46 años.
Tejero sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar del impacto. Su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto junto a su vehículo.
Personal del Departamento Vial Samborombón llegó rápidamente al sitio del siniestro y confirmó el deceso del motociclista, mientras se esperaba la llegada de peritos para realizar los análisis correspondientes.
Como consecuencia del accidente, se interrumpió el tránsito en la mano rápida de la ruta, habilitando únicamente la circulación por la banquina. La señalización y balizamiento estuvieron a cargo de AUBASA.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias que originaron este trágico episodio en la Ruta 2, con el objetivo de esclarecer los detalles del choque.
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