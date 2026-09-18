Dura derrota del Chelsea de "Dibu" Martínez

El Chelsea de Xabi Alonso sufrió un golpazo en el arranque de la fecha 5 de la Premier League tras caer goleado 3 a 0 en su visita al Brentford. A pesar de salir con una propuesta volcada al ataque y contar con Emiliano "Dibu" Martínez en el arco y Valentín "Colo" Barco desde el arranque, al equipo le faltó claridad en los últimos metros y pagó muy caro cada uno de sus errores defensivos.

El conjunto de Alonso arrancó con intenciones de tomar la iniciativa e intentó lastimar seguido metiendo centros al área rival. Sin embargo, los "Blues" carecieron de eficacia en la zona caliente de definición y dejaron pasar sus mejores momentos del partido sin traducir ese dominio en goles. Esa falta de puntería le terminó pasando factura en el segundo tiempo ya que en la última media hora de juego, el Brentford aprovechó la desorientación de la visita y liquidó la historia con una contundencia implacable.

Jaidon Anthony rompió el cero a los 61 minutos con un frentazo tras un córner, Igor Thiago estiró la ventaja a los 83 capturando un rebote en el área, y Fábio Carvalho le puso la frutilla al postre en el descuento empujándola abajo del arco sin resistencia. Esta dura caída frena el envión del Chelsea y lo deja rezagado en la tabla con apenas siete puntos, fuera de los puestos de copas europeas y dejó al descubierto serias dudas en el fondo.



