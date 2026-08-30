"Dibu" Martínez tuvo un debut de locos y Chelsea sigue con puntaje ideal

La gente de Chelsea lo recibió con cariño y "Dibu" festejó un triunfo en su presentación.

El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez tuvo un domingo de locos, ya que fue presentado en el Chelsea de Inglaterra y pocas horas después debutó en lo que fue el triunfo de su equipo por 4-3 sobre el Brighton, por la segunda fecha de la Premier League.

Los goles del Chelsea los hicieron el belga Roméo Lavia, el portugués Pedro Neto, el brasileño João Pedro y el inglés Cole Palmer, mientras que para el Brighton convirtieron el marfileño Malick Yalcouyé, João Pedro (en contra) y el alemán Pascal Groß.

El Chelsea, que también contó con la presencia del mediocampista argentino Valentín Barco (entró en el segundo tiempo), tuvo un comienzo de partido perfecto, ya que había tomado una ventaja de tres goles cuando iba poco más de media hora de juego.

Sin embargo, a los 35 minutos del primer tiempo el Brighton descontó a través de Yalcouyé, quien se quedó con el rebote y conectó una potente volea con el arco solo tras una mala salida de Martínez, mientras que a la hora de juego Pedro convirtió en contra y le puso suspenso al partido. Finalmente, el Chelsea estiró la ventaja a los 30 del segundo tiempo gracias a Cole Palmer, por lo que el descuento final de Groß en tiempo cumplido no fue suficiente.

De esta manera, el Chelsea se mantiene con puntaje ideal luego de dos fechas, ya que en su estreno le había ganado 3-2 al Fulham, y comparte la primera posición con el Manchester City y el Hull City.