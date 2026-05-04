Dramática situación en la Premier: debutó en el Chelsea y sufrió un impactante golpe en la cabeza
Jesse Derry tenía su primera vez como titular en los "Blues" y cuando terminaba el primer tiempo recibió un choque impresionante que lo dejó tendido y lo debieron trasladar de urgencia. Parte médico tranquilizador del club.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Era el día soñado para Jesse Derry. Con 18 años, tenía la chance de hacer su estreno como titular en un gigante europeo como el Chelsea, y terminó en una situación cargada de dramatismo, a la espera de conocer su estado de salud. Antes el final del primer tempo, un rival fue a despejar con la cabeza y terminó golpeando de lleno al juvenil que cayó tendido y sin mostrar reacción en el césped.
El partido entre Chelsea y Notthingham Forest pasó a segundo plano y todos los pensamientos se pusieron en Derry, que fue retirado en camilla, con cuello ortopédico y oxígeno para ser atendido por los médicos del equipo.
Apenas había sumado 33 minutos en la temporada por FA Cup y debutaba en la máxima competencia inglesa y como titular. La acción fue luego de un córner, un rechazo a medias y Abbot en su afán de despejar, llegó corriendo y con toda la potencia y chocó de frente a Derry que cayó desplomado. El árbitro cobró el penal, pero a nadie le importó porque todos se dieron cuenta de la gravedad del choque y llamaron rápidamente la atención médica, para los primeros auxilios.
Una vez que lograron estabilizarlo en el césped, le colocaron el cuello ortopédico, oxígeno y lo retiraron para ser trasladado a un centro de salud para poder constatar las lesiones que pudo sufrir. Por suerte, hace instantes, el Chelsea emitió un comunicado llevando tranquilidad: "Jesse está consciente, hablando y sometiéndose a revisiones de precaución. Le deseamos una pronta recuperación y agradecemos al personal médico por su rápida respuesta".
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