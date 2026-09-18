Atención: anuncian posibles cortes de luz este viernes en distintos barrios

EDEA informó que el este viernes 18 llevará a cabo trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas, como parte de su plan de obras para mejorar el servicio en la comunidad.

Estas tareas podrían implicar la interrupción temporal del suministro eléctrico para garantizar la seguridad del personal durante las labores. En caso de condiciones climáticas adversas, las intervenciones serán reprogramadas para evitar inconvenientes mayores.

La empresa se compromete a mantener informados a los usuarios alcanzados por estas obras, enviando notificaciones antes, durante y después de la ejecución vía correo electrónico y mediante la aplicación móvil de EDEA.

Para acceder a estos avisos, los usuarios deben registrarse en la Oficina Virtual a través del sitio www.edeaweb.com.ar o descargar la App EDEA disponible en Google Play y App Store. Desde la Oficina Virtual, también pueden gestionar todos los trámites relacionados con su servicio eléctrico de manera rápida y sencilla.

Además, EDEA mantiene disponibles sus canales de atención para consultas técnicas y comerciales: el servicio técnico gratuito está disponible las 24 horas llamando al 0800-666-3332, mientras que el servicio comercial atiende de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 13 horas al 0810-999-3332.

Para quienes necesiten atención presencial, la empresa ofrece un mapa interactivo para localizar la oficina comercial más cercana.

Todos los sectores de obras:

– de Las Frecias a a San Francisco de Asis y de Los Cerezos a Las Totoras en el horario de 09:00 hs a 12:30 hs.



– Buenos Aires e/ Gascon y Almirante Brown, Falucho Par e/ Buenos Aires y Tucuman y Suypermercados Toledo de Falucho N° 2087 en el horario de 09:00 hs a 10:00 hs.



– usuario Analyn S.A. (Estancia Santa Isabel) del Camino Negro en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs.



– Barrio Autodromo en el horario de 08:30 hs a 12:30 hs.



– OSSE Pozo N° 400 de Roque Saenz Peña N° 580 en el horario de 09:00 hs a 11:00 hs.



– usuarios de Entre Rios N° 1808 y 1828 horario de 09:00 hs a 12:00 hs.