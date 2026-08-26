Anuncian cortes de luz este miércoles: qué zonas de Mar del Plata serán afectadas

Los cortes son programados y se realizarán en distintas zonas de la ciudad.

La empresa distribuidora de energía EDEA informó una serie de cortes programados para este miércoles 26 en distintos sectores de Mar del Plata, en el marco de trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Según detalló la compañía, las tareas podrían implicar la interrupción del servicio para permitir que el personal trabaje en condiciones seguras. En caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados.

¿Qué zonas tendrán cortes de luz este miércoles?

Uno de los sectores alcanzados estará comprendido entre avenida Champagnat (impar) y Bahía Blanca, y desde San Lorenzo hasta Garay, donde las tareas están previstas entre las 8.45 y las 10.45.

También habrá trabajos en Chile, entre avenida Juan B. Justo y Quintana, y Formosa, entre Chile y Marconi. En este caso, la interrupción está prevista entre las 11 y las 13.

Otra de las zonas afectadas será el sector de Dr. Centeno y Camino Negro, donde se encuentran, entre otros puntos, la Escuela N° 17, Estancia Las Lomas, Campo El Cisne, Kiwi de Argentina, Sauce Corto, Jusafe S.A., La Maritxu y Malal Hue. Allí, los trabajos se desarrollarán entre las 9 y las 13.

Por otra parte, EDEA programó tareas en Funes, entre avenida Luro y 3 de Febrero, y 9 de Julio, entre Guido y Olazábal, entre las 9.15 y las 10.15.

Finalmente, habrá trabajos en el sector comprendido entre avenida Luro y 11 de Septiembre, y desde República Árabe Siria hasta Colombia, con una interrupción prevista entre las 9 y las 13.

Desde EDEA señalaron que los usuarios alcanzados por las obras son notificados antes, durante y después de su realización mediante correo electrónico y la aplicación de la empresa.

Los trabajos forman parte del plan de obras y mantenimiento que lleva adelante la distribuidora para mejorar la calidad y confiabilidad de la red eléctrica.