Anuncian cortes de luz por trabajos de mantenimiento: a qué zonas afecta
La empresa informó que realizará obras para mejorar el servicio, con notificaciones previas a los usuarios afectados a través de correo y su aplicación móvil.
Por Redacción 0223
PARA 0223
EDEA informó que este jueves 20 llevará adelante trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas de su zona de cobertura. Estas tareas forman parte de un plan continuo para mejorar la calidad y la seguridad del suministro energético en la comunidad.
Durante las obras, es posible que se produzcan interrupciones temporales del servicio para garantizar que el personal técnico pueda realizar su labor en condiciones seguras. En caso de que las condiciones climáticas sean adversas, los trabajos serán reprogramados para otra fecha.
La empresa se compromete a mantener informados a los usuarios afectados mediante comunicaciones enviadas antes, durante y después de la realización de las obras. Estas notificaciones se canalizan a través de correo electrónico y la aplicación móvil oficial de EDEA.
Para recibir estos avisos, los usuarios deben registrarse en la Oficina Virtual disponible en www.edeaweb.com.ar o descargar la App de EDEA desde Google Play o App Store. A través de estas plataformas, los clientes pueden gestionar sus trámites relacionados con el servicio eléctrico de forma rápida y sencilla.
Además, EDEA pone a disposición líneas telefónicas para consultas técnicas y comerciales. El servicio técnico está disponible gratis las 24 horas en el número 0800-666-3332, mientras que el servicio comercial atiende de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 9 a 13 horas en el 0810-999-3332. También se puede contactar vía WhatsApp al número 223 6 34 3332.
Cronograma completo del jueves
– de Av. De los Trabajadores a J. Alonso y de Guernica a Lituania en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs.
– de Av. Cervantes Saavedra a Einstein y de Lebensohn a Calabria en el horario de 08:45 hs a 10:30 hs.
– Usuario Toyos Casimiro e Hijos S.A. de Armenia N° 1564 y 1565 en el horario de 09:00 hs a 12:00 hs.
– de Guido a Chaco y de Garay a Falucho en el horario de 09:00 hs a 14:00 hs.
– de calle 4 a calle 16 y de calle 741 a calle 757 en el horario de 09:00 hs a 12:00 hs.
– Santa Fe Impar e/ Gascon y Falucho horario de 09:00 hs a 11:00 hs.
– de Av. De los Trabajadores a Racedo y de Ciudad de Oneglia a Lituania en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs.
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