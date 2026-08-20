Anuncian cortes de luz por trabajos de mantenimiento: a qué zonas afecta

Los cortes de energía fueron programados por EDEA para realizar trabajos de mantenimiento en distintos sectores de Mar del Plata.

EDEA informó que este jueves 20 llevará adelante trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas de su zona de cobertura. Estas tareas forman parte de un plan continuo para mejorar la calidad y la seguridad del suministro energético en la comunidad.

El suministro eléctrico será interrumpido de manera temporal mientras se llevan adelante las tareas previstas.

Durante las obras, es posible que se produzcan interrupciones temporales del servicio para garantizar que el personal técnico pueda realizar su labor en condiciones seguras. En caso de que las condiciones climáticas sean adversas, los trabajos serán reprogramados para otra fecha.

La empresa se compromete a mantener informados a los usuarios afectados mediante comunicaciones enviadas antes, durante y después de la realización de las obras. Estas notificaciones se canalizan a través de correo electrónico y la aplicación móvil oficial de EDEA.

Los cortes afectarán a distintos barrios de Mar del Plata durante la jornada de este jueves.

Para recibir estos avisos, los usuarios deben registrarse en la Oficina Virtual disponible en www.edeaweb.com.ar o descargar la App de EDEA desde Google Play o App Store. A través de estas plataformas, los clientes pueden gestionar sus trámites relacionados con el servicio eléctrico de forma rápida y sencilla.

EDEA informó los sectores alcanzados por las interrupciones y los horarios estimados de los trabajos.

Además, EDEA pone a disposición líneas telefónicas para consultas técnicas y comerciales. El servicio técnico está disponible gratis las 24 horas en el número 0800-666-3332, mientras que el servicio comercial atiende de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 9 a 13 horas en el 0810-999-3332. También se puede contactar vía WhatsApp al número 223 6 34 3332.

Cronograma completo del jueves

– de Av. De los Trabajadores a J. Alonso y de Guernica a Lituania en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs.



– de Av. Cervantes Saavedra a Einstein y de Lebensohn a Calabria en el horario de 08:45 hs a 10:30 hs.



– Usuario Toyos Casimiro e Hijos S.A. de Armenia N° 1564 y 1565 en el horario de 09:00 hs a 12:00 hs.



– de Guido a Chaco y de Garay a Falucho en el horario de 09:00 hs a 14:00 hs.



– de calle 4 a calle 16 y de calle 741 a calle 757 en el horario de 09:00 hs a 12:00 hs.



– Santa Fe Impar e/ Gascon y Falucho horario de 09:00 hs a 11:00 hs.



– de Av. De los Trabajadores a Racedo y de Ciudad de Oneglia a Lituania en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs.