Accidente en ruta 2: un camión volcó y desparramó su carga de carbón

Así quedó el camión siniestrado en ruta 2 cuando transportaba carbón rumbo a Mar del Plata.

Un camión de gran porte que transportaba una importante cantidad de bolsas de carbón protagonizó un siniestro vial durante la mañana de este sábado, mientras circulaba por la ruta 2, en cercanías de la localidad de Coronel Vidal.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes de la policía vial, el hecho dejó únicamente daños materiales y no se registraron personas heridas.

El accidente ocurrió minutos después de las 9, cuando el vehículo se desplazaba en dirección a Mar del Plata. Por motivos que son materia de investigación, el rodado abandonó la cinta asfáltica y terminó volcado en un sector lindero a la banquina, a la altura del kilómetro 340.

El episodio demandó la intervención de distintos recursos de seguridad vial y asistencia médica. Como consecuencia del vuelco, las bolsas de carbón que transportaba el camión quedaron desparramadas a lo largo de varios metros junto a la ruta.

Además, el vehículo derribó por completo un guardarraíl ubicado en un tramo donde otro camino conecta con la ruta 2.

Afortunadamente, el conductor salió ileso. Otros transportistas que se encontraban en la zona se acercaron para acompañarlo tras el siniestro.