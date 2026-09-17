A poco más de una hora de Mar del Plata: el tranquilo pueblo sobre la ruta 2 ideal para pasar el día

Una alternativa de turismo rural de cercanía se posiciona como el destino ideal para una escapada rápida desde la costa: se trata de Sevigne, una tranquila localidad ferroviaria ubicada en el partido de Dolores, justo a la altura del kilómetro 196 de la Ruta 2. El trazado directo de la ruta permite conectar el centro de Mar del Plata con este paraje bonaerense en poco más de una hora de viaje. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto de detención obligado para quienes buscan descansar durante el trayecto.

Cómo es Sevigné, ideal para recorrer un fin de semana

La fundación del poblado se remonta al año 1874 a partir de la habilitación de la histórica estación perteneciente a la Línea Roca. El lugar debe su nombre oficial a Ceferino Sevigné, un antiguo hacendado de la zona que donó las tierras para el tendido de las vías del tren. En la actualidad, el caserío alberga a una población estable de apenas 286 habitantes, manteniendo un ritmo de vida calmo y apartado del ruido urbano. La comunidad local celebra formalmente su aniversario de creación cada 16 de octubre.

Muchas de las instalaciones permanecen intactas.

El ejido urbano conserva la fisonomía tradicional del campo bonaerense, caracterizado por calles de tranquilidad absoluta y casonas centenarias. Entre sus principales instituciones destacan el histórico club social y deportivo junto a pintorescos almacenes de ramo generales. Asimismo, la gastronomía criolla resalta por sus parrillas familiares con opciones de almuerzo campo adentro. Los visitantes suelen recorrer la antigua infraestructura de la estación ferroviaria para realizar fotografías retro del predio.

Uno de sus mayores atractivos comerciales y turísticos se ubica sobre el kilómetro 196,5 de la autovía. En ese punto opera la reconocida fábrica de quesos artesanales Santa Narcisa, un establecimiento gastronómico muy concurrido por viajeros. El lugar se especializa en la elaboración de picadas artesanales, fiambres de la zona y variedad de quesos madurados en subterráneo. La parada permite adquirir productos regionales de alta calidad sin desviarse del camino principal hacia el mar.

El paraje está ubicado en el partido de Dolores.

Para arribar a esta localidad desde la ciudad balnearia, únicamente se debe transitar hacia el norte por la Ruta 2. El poblado dista a tan solo 14 kilómetros de la cabecera del municipio de Dolores, ofreciendo un acceso pavimentado sumamente sencillo. El escaso consumo de combustible y la brevedad del viaje transforman a esta opción en una más que interesante para salir de la rutina del fin de semana.