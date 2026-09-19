Surfiel Gil brilló en Playa Grande en el arranque del surf y está en la semifinal

Se puso en marcha la subsede Mar del Plata de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, y un deportista local mostró su capacidad y conocimiento superando las rondas iniciales y avanzando a la tercera de Longboard en las olas de Biología, Playa Grande. El otro argentino, Matías Maturano, también llegó a esa instancia.

En la primera ronda, Gil fue el mejor de las tres baterías con 13.50 puntos (7.17 y 6.33), seguido por su compatriota con 13.20.

En la segunda, compartieron la segunda serie y otra vez se impuso el marplatense con 10.93 contra los 9.67 de Maturano. En la otra batería, el peruano Benoit Clemente hizo el mejor puntaje con 11.94.

En la lucha por las medallas, el domingo se enfrentarán el marplatense contra el uruguayo Julián Schweizer en la segunda batería, a las 8.40, mientras que antes, Maturano y Clemente se medirán desde las 8.20.

El domingo también será el turno para otros tres marplatenses: Isabella Asssman (9.40) en Bodyboard, a las 11 debutará Emiliano Tabaré en la misma especialidad, mientras que a la tarde saldrá al agua Thiago Passeri en Shortboard.



