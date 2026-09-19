Juegos Suramericanos 2026: nueve países compiten en las olas de Mar del Plata

Las finales tendrán lugar la semana que viene pero dependen de las condiciones climáticas.

Mar del Plata es una de las sedes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y recibe a competidores de nueve países para las pruebas de surf. La actividad se desarrolla en el balneario Biología, en Playa Grande, con deportistas de primer nivel y una importante presencia local.

Mar del Plata es una de las subsedes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En diálogo con 0223, Freddy Tórtora, presidente de la Asociación de Surf Argentina y de la Confederación Sudamericana de Surf, destacó la importancia de recibir por primera vez una competencia de estas características. “Vinieron competidores de nueve países de Sudamérica a Mar del Plata, todos de primer nivel”, señaló.

Marplatenses y familiares de los competidores se acercaron a disfrutar del día y de la competencia.

Uno de los principales atractivos está en la categoría Open de tabla corta, tanto femenina como masculina. Los medallistas conseguirán la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, lo que suma un incentivo especial a la competencia.

Entre los argentinos se encuentran el marplatense Thiago Passeri y los miramarenses Vicky Muñoz Larreta, Joaquín Muñoz Larreta y Lucian Durand. También participan Evelyn Gontier, Surfiel Gil y Leandro Maturano en Longboard, mientras que Emiliano Tabaré, múltiple campeón argentino, e Isabella Aassmann compiten en bodyboard.

Tórtora también destacó la presencia de referentes históricos del deporte argentino, como Nora Vega, y valoró que Mar del Plata haya sido elegida como subsede para recibir las disciplinas de mar de los Juegos.

La actividad continuará durante los próximos días y se intensificará entre miércoles, jueves y viernes. El cronograma dependerá de las condiciones del mar y del clima.

Surfiel Gil y la emoción de competir en casa

Entre los representantes locales se encuentra Surfiel Gil, marplatense e hijo del histórico surfista Daniel Gil, quien en su primera presentación consiguió la nota más alta de su tanda y avanzó en la competencia, en la categoría Longboard.

Surfiel Gil, obtuvo la nota más alta en su tanda en la categoría Longboard.

“Muy emocionante, la verdad que es inexplicable. Salir y tenerlos a todos aplaudiendo es inexplicable”, contó a 0223. Surfiel remarcó que durante gran parte de su carrera compitió fuera de la ciudad y siguió el contacto con su familia a través de videollamadas después de cada tanda.

El evento se desarrolla en Biología, Playa Grande.

El marplatense también resaltó el nivel de los deportistas que llegaron a la ciudad e invitó al público a acercarse a Playa Grande para seguir las competencias. “Tenemos a los mejores de Sudamérica por primera vez y no sabemos si va a ser la última de la historia, así que hay que aprovecharlo”, expresó.