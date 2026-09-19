Juegos Suramericanos 2026: nueve países compiten en las olas de Mar del Plata
Las competencias de surf se desarrollan en Playa Grande e incluyen tabla corta, longboard y bodyboard, con algunos de los mejores deportistas de la región.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata es una de las sedes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y recibe a competidores de nueve países para las pruebas de surf. La actividad se desarrolla en el balneario Biología, en Playa Grande, con deportistas de primer nivel y una importante presencia local.
En diálogo con 0223, Freddy Tórtora, presidente de la Asociación de Surf Argentina y de la Confederación Sudamericana de Surf, destacó la importancia de recibir por primera vez una competencia de estas características. “Vinieron competidores de nueve países de Sudamérica a Mar del Plata, todos de primer nivel”, señaló.
Uno de los principales atractivos está en la categoría Open de tabla corta, tanto femenina como masculina. Los medallistas conseguirán la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, lo que suma un incentivo especial a la competencia.
Entre los argentinos se encuentran el marplatense Thiago Passeri y los miramarenses Vicky Muñoz Larreta, Joaquín Muñoz Larreta y Lucian Durand. También participan Evelyn Gontier, Surfiel Gil y Leandro Maturano en Longboard, mientras que Emiliano Tabaré, múltiple campeón argentino, e Isabella Aassmann compiten en bodyboard.
Tórtora también destacó la presencia de referentes históricos del deporte argentino, como Nora Vega, y valoró que Mar del Plata haya sido elegida como subsede para recibir las disciplinas de mar de los Juegos.
La actividad continuará durante los próximos días y se intensificará entre miércoles, jueves y viernes. El cronograma dependerá de las condiciones del mar y del clima.
Surfiel Gil y la emoción de competir en casa
Entre los representantes locales se encuentra Surfiel Gil, marplatense e hijo del histórico surfista Daniel Gil, quien en su primera presentación consiguió la nota más alta de su tanda y avanzó en la competencia, en la categoría Longboard.
“Muy emocionante, la verdad que es inexplicable. Salir y tenerlos a todos aplaudiendo es inexplicable”, contó a 0223. Surfiel remarcó que durante gran parte de su carrera compitió fuera de la ciudad y siguió el contacto con su familia a través de videollamadas después de cada tanda.
El marplatense también resaltó el nivel de los deportistas que llegaron a la ciudad e invitó al público a acercarse a Playa Grande para seguir las competencias. “Tenemos a los mejores de Sudamérica por primera vez y no sabemos si va a ser la última de la historia, así que hay que aprovecharlo”, expresó.
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